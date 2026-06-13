Места для проведения универсальных ярмарок определены постановлением администрации города Владимира. Торговля разрешена по трём адресам: в районе дома №8 на улице Егорова, в районе дома №60

Места для проведения универсальных ярмарок определены постановлением администрации города Владимира. Торговля разрешена по трём адресам: в районе дома №8 на улице Егорова, в районе дома №60 на улице Юбилейной и в районе дома №46 на проспекте Строителей. Площадки организованы Владимирским центральный рынком. 11 июня совместный профилактический рейд по точкам торговли провели специалисты управления экономики, инвестиций, развития