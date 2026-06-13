Сообщение о возгорании поступило сотрудникам МЧС в 23.15 12 июня. Пожар произошёл в производственном здании на улице Полины Осипенко, в доме №53. Огонь распространился на площади 50 квадратных

Сообщение о возгорании поступило сотрудникам МЧС в 23.15 12 июня. Пожар произошёл в производственном здании на улице Полины Осипенко, в доме №53. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров. Предположительно, пожар возник в цеху по производству железобетонных изделий. Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливает дознаватель МЧС России. На ликвидацию пожара привлекалось 17 человек, 6 единиц техники.