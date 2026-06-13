В Центральный роддом города Владимира поступила беременная женщина с редкой акушерской патологией. У женщины во время обследования обнаружили гигантские текалютеиновые кисты яичников —

В Центральный роддом города Владимира поступила беременная женщина с редкой акушерской патологией. У женщины во время обследования обнаружили гигантские текалютеиновые кисты яичников — по 10 сантиметров с каждой стороны. Они возникают на фоне резкого повышения гормона ХГЧ в крови (ХГЧ – хорионический гонадотропин человека). Функциональные образования представляли риск для развития плода. Главная сложность заключалась в