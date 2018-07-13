Такие реформы, как повышение пенсионного возраста, – не от хорошей жизни. Учитывая среднюю продолжительность жизни в России мужчин – 67 и женщин – 77 лет, поднятие пенсионного возраста свидетельствует о том, что получить ее суждено далеко не каждому.

Такие реформы, какповышение пенсионного возраста, – не от хорошей жизни. Учитывая среднююпродолжительность жизни в России мужчин – 67 и женщин – 77 лет, поднятиепенсионного возраста свидетельствует о том, что получить ее суждено далеко не каждому.Раз рассчитывать не на кого, каждый должен заботится о себесамостоятельно. И это первый шаг к формированию частной пенсии, считает основательи генеральный директор Sky Bond Group, финансовый консультант ФСФР 1.0 КонстантинБалабушко.СтатистикаПо данным Росстата, средняя продолжительность жизнисегодня составляет 72 года, а по самому консервативномупрогнозу к 2028 году она составит 74 года. Таким образом, продолжительностьжизни увеличится в среднем на 2 года, а пенсионный возраст – минимум на 5 летдля мужчин. В таких условиях среднестатистическому жителю с уровнем дохода 100000 руб. для Москвы и 50 000 руб. для регионов придется осваивать финансовыеинструменты, причем достаточно знать азы, а не становиться асом подоверительному управлению.Чтобы не остатьсябез средств к существованию, не попасть в финансовую зависимость от близких(либо стать для них финансовой обузой), стоит начать инвестировать в будущуюпенсию уже сейчас. Потому что время – самый дорогой ресурс.Ваша пенсия – в ваших рукахТермин "инвестиция"происходит от латинского invest – "вкладывать" (по другой версии – "одевать").Это отражает суть вопроса о том, как не остаться раздетым к моменту выхода назаслуженный отдых.Финансовонезависимыми многие хотят быть к 50-55 годам, но четкий план действий есть уединиц. Чтобы цель была реалистичнее, стоит отодвинуть временной горизонт. Есливам 35 лет, это хороший момент для старта, чтобы к шестидесяти статьобеспеченным пенсионером.Для началанеопытному инвестору надо выполнить три основных пункта:Понять, сколько икогда понадобится средств на пенсии.Вкладывать денежныесредства в те инструменты, которые отслеживают инфляцию.Ограничить себедоступ к личным пенсионным резервам.Действуйте по плануПоставьте цель ирешите, что для вас важно быть обеспеченным в любой ситуации, а не простопоговорить об этом и забыть.Следующий шаг —составьте таблицу в Excel и рассчитайте, какой доход в месяц хотите получать,выйдя на пенсию в 60 лет. Далее отталкивайтесь от средней продолжительностижизни (72 года), исходя из того, что нужен резерв, который обеспечит вас втечение не менее двенадцати лет. А лучше, чтобы еще осталась наследственнаямасса.Исходите из того, что:Для рублевыхинвесторов средняя доходность должна быть на уровне минимум 10%. Но если выобладаете инвестиционным горизонтом 15 лет, то средняя доходность будетприближаться к 15% годовых не за счет рискованных инструментов, а за счетдиверсификации, планирования и вложение в активы, которые "отслеживают"инфляцию.Например, вам 35лет, вы получаете 100 000 рублей и хотите выйти на пенсию в шестьдесят, сохранив доход на привычномуровне. При инфляции 3% через 25 лет получим коэффициент в размере 2,0938. Тоесть 100 000 руб. х 2,0938 = 209 380. На эти деньги вы сможете себе позволитьто же количество товаров и услуг через 25 лет, что и сегодня.Вы планируете получатьс шестидесяти лет ежемесячную сумму 209 380 (или 2 512 560 рублей в год). Присроке 12 лет и средней доходности 10% годовых в рублях для этого потребуетсясумма 17 119 809 рублей. Значит, к шестидесяти годам необходимо сформировать капитал размером17 млн. рублей.Задача звучит устрашающе, но при этом остается реалистичной: при доходности 15%и сроке 25 лет, в год надо инвестировать 80 тыс. рублей, что в процентномсоотношении от годового дохода составляет 6,66%. По 6 667 рублей. в месяц – суммаподъемная.Что для этого надо?Следуйте тремправилам:Правило №1. Выработайте привычкуинвестировать регулярно. Сложно сделать только первые отчисления в портфель.Причем если вам в будущем будет недоставать какой-то суммы, то вы скореенайдете способ заработать, чем потянетесь к тому, что уже инвестировали.Впрочем, и от "посягательств" есть лекарство: о нем речь пойдет ниже.Правило №2. Вкладывайте деньги вте инструменты, которые отслеживают "инфляцию": выберите такие инструменты,которые растут вслед за инфляцией, а иногда даже опережают ее.До недавнеговремени таким инструментом была недвижимость: она росла в цене пропорциональноинфляции. Сейчас этот рост замедлился, но и инфляция стала ниже по сравнению с2008 годом, когда она поднималась выше 13% вместо текущих 4%. К тому же ЦБведет политику таргетированной инфляции: будет всеми силами удерживать ее науровне ниже 4%. Это значит, что не стоит ожидать от депозитов и недвижимостибыстрого роста ставок и цен.ПИФы акций запоследние 10 лет в России принесли владельцам около 16% годовых, что достаточнопассивно, но с другой стороны отвечает минимальному уровню фактическойинфляции. Пассивность позволит избежать ошибок инвестирования: не пытайтесьиграть на валюте или становиться гуру бинарных опционов. Если задача —сформировать резерв, то и метод его формирования должен быть пассивным. Вамнадо знать, что ПИФы – самые зарегулированные инструменты в России. Аналогом зарубежом выступают ETF, которые отличаются более широким выбором идиверсификацией. Эти инструменты клиентам так же доступны при инвестировании от1200$ в год.ПИФы акций нельзяназвать консервативным решением, но многое зависит от срока. Если вы хотитеполучать 20% через год, то это очень рискованно. Если инвестируете от 15-25лет, то ПИФы/ETF акций – не больше, чем инструмент достижения цели, которыйопережает инфляцию.Правило №3. Ограничьте себедоступ к пенсионным сбережениям: сделайте так, чтобы вы могли забрать у себяденежные средства раньше только на очень невыгодных условиях. Практикапоказывает: когда деньги ликвидны, рука все равно потянется. Но если будетепонимать, что минутная прихоть разрушит планы или вам грозит штраф за раннийвыход, то желание сделать это быстро пройдет. Со временем вы перестанетерассчитывать на эти деньги.