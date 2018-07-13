Абонентов, которые приходят в «Ростелеком» со своим номером мобильной связи, провайдер встречает акцией «Добро пожаловать». Её участники могут на полгода получить скидку в 20% на абонентскую плату. Принять участие в акции можно до 31 июля 2018 года, подключив старшие тарифы линеек «Суперсимка» и «На всех».

Абонентов, которые приходят в Ростелеком со своим номером мобильной связи, провайдер встречает акцией Добро пожаловать. Её участники могут на полгода получить скидку в 20% на абонентскую плату. Принять участие в акции можно до 31 июля 2018 года, подключив старшие тарифы линеек Суперсимка и На всех.Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса макрорегионального филиала Центр ПАО Ростелеком: Многие годами пользуются одним номером. К нему привязаны банковские карты, Госуслуги, социальные сети. Его помнят наизусть самые близкие, и он же хранится где-то в записной книжке у тех, с кем мы не общались много лет. Чтобы избавиться от хлопот, связанных с изменением номера при переходе к другому оператору, номер можно сохранить. Но этот процесс всё равно требует, хоть и минимальных, но усилий. Чтобы сделать переход комфортным и выразить признательность за доверие, Ростелеком приготовил новым абонентам, сохранившим номер, приятную приветственную скидку.В акции участвую тарифы: Суперсимка L, Суперсимка XL, На Всех L, На Всех XL и На всех 2XL. SIM-карты Ростелекома можно приобрести в офисах обслуживания и продаж компании, а также у специалистов, которые обслуживают клиентов с выездом на дом.* * *Макрорегиональный филиал Центр ПАО Ростелеком – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *– крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания лидирует на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома – более 9,9 млн, из которых свыше 5,0 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Выручка Группы компаний за 3 мес. 2018 г. составила 76,2 млрд. руб., OIBDA достигла 23,2 млрд. руб. (30,4% от выручки), чистая прибыль – 3,9 млрд. руб.Ростелеком – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.