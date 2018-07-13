Внешность бронзового призера юниорского чемпионата мира по
легкой атлетике стала причиной скандала. Бегунья из Эфиопии выглядит гораздо
старше заявленных 16 лет.
Внешность бронзового призера юниорского чемпионата мира по
легкой атлетике стала причиной скандала. Бегунья из Эфиопии выглядит гораздо
старше заявленных 16 лет.
Гирмавит Гебржихаир заняла третье место в забеге на 5000
метров. Чемпионат мира по легкой атлетике среди спортсменов не старше 20 лет
проходит в эти дни в финском городе Тампере.
По данным Международной ассоциации легкоатлетических
федераций (IAAF), Гебржихаир родилась 21 ноября 2001 года. Однако выглядит
спортсменка гораздо старше.
Сомнения в правомерности участия эфиопки в
турнире высказали уже несколько участников соревнований. Гирмавит грозит
разбирательство по подозрению в намеренном занижении фактического возраста.
В Сети спортсменка подверглась насмешкам. "Дети и
внуки с трибуны наблюдали за ее успехом на молодежном чемпионате мира", -
написал в Twitter испанский бегун Оскар Усильос.
Не остался в стороне известный спортивный комментатор
Василий Уткин. "Будущее эфиопской легкой атлетики. Прямо сейчас выступает
на молодежном ЧМ. По паспорту ей 16. Невеста!" – отметил он в своем микроблоге.
Подписчики поспешили успокоить журналиста, указав ему на явные
признаки молодости бегуньи. По их наблюдениям, у нее только начали выпадать
молочные зубы.
Тем не менее, как отмечает , личный
рекорд Гебржихаир на дистанции в пять километров лучше, чем у ее соперниц из
России. А если окажется, что бегунье действительно нет 17 лет, она станет
участницей и следующего чемпионата среди юниоров.