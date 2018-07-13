Певица Наталья Сенчукова похвасталась точеной фигуркой. Звезда позировала на теплоходе своего супруга Виктора Рыбина.

Певица Наталья Сенчукова похвасталась точеной фигуркой.Звезда позировала на теплоходе своего супруга Виктора Рыбина.В своем Instagram Сенчукова опубликовала снимок вкупальнике. Знаменитость стоит на палубе и подставляет лицо и тело солнечнымлучам. На животе артистки красуется замысловатая татуировка."Витя сегодня раздухарился и меня сфотографировал 🤩🤩", – с юмором подписала звездапост. Поклонников восхитили отличные формы 47-летней исполнительницы. Вкомментариях они принялись писать ей хвалебные оды."Была,есть и еще долго будите такой красавицей, наверное вэтом есть и заслуга любимого мужа,супер просто👍🏼👍🏼👍🏼 (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Наталья, Вы потрясающе выглядите! 👍👍👍", "Какдевочка👍👍", "Нупотому что Вы красивая, хотел всем Вами похвастаться)))", "Статуэточка! 😊👍🌹", "Выкупаетесь в молодильной воде??? 😉😃", "Класснаяфигурка!! Как у молодой девушки!", "Вы прекрасно выглядите Наталия, ивообще вы офигенская пара, любуюсь вами)", – не унимались фолловеры.Отметим, что в одном из интервью Сенчукова рассказала, о том,как ей удается держать себя в форме. "Сейчас мы с Витей в течение 40 минутчередуем быструю ходьбу, бег и приседания, простые гимнастические упражнения.Причем в любую погоду и в любое время года, даже зимой. Уж лучше на свежемвоздухе под дождем бежать, чем тупо вертеть педали на велотренажере, который унас, конечно, тоже есть. Дома остается только минут пять поподнимать гантели,чтобы подкачать руки – мышцы должны быть подтянутыми", – цитирует певицуиздание 7Дней.ru.