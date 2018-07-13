Певица Наталья Сенчукова похвасталась точеной фигуркой.
Звезда позировала на теплоходе своего супруга Виктора Рыбина.
Певица Наталья Сенчукова похвасталась точеной фигуркой.
Звезда позировала на теплоходе своего супруга Виктора Рыбина.
В своем Instagram Сенчукова опубликовала снимок в
купальнике. Знаменитость стоит на палубе и подставляет лицо и тело солнечным
лучам. На животе артистки красуется замысловатая татуировка.
"Витя сегодня раздухарился и меня сфотографировал 🤩🤩", – с юмором подписала звезда
пост. Поклонников восхитили отличные формы 47-летней исполнительницы. В
комментариях они принялись писать ей хвалебные оды.
"Была,есть и еще долго будите такой красавицей, наверное в
этом есть и заслуга любимого мужа,супер просто👍🏼👍🏼👍🏼 (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Наталья, Вы потрясающе выглядите! 👍👍👍", "Как
девочка👍👍", "Ну
потому что Вы красивая, хотел всем Вами похвастаться)))", "Статуэточка! 😊👍🌹", "Вы
купаетесь в молодильной воде??? 😉😃", "Классная
фигурка!! Как у молодой девушки!", "Вы прекрасно выглядите Наталия, и
вообще вы офигенская пара, любуюсь вами)", – не унимались фолловеры.
Отметим, что в одном из интервью Сенчукова рассказала, о том,
как ей удается держать себя в форме. "Сейчас мы с Витей в течение 40 минут
чередуем быструю ходьбу, бег и приседания, простые гимнастические упражнения.
Причем в любую погоду и в любое время года, даже зимой. Уж лучше на свежем
воздухе под дождем бежать, чем тупо вертеть педали на велотренажере, который у
нас, конечно, тоже есть. Дома остается только минут пять поподнимать гантели,
чтобы подкачать руки – мышцы должны быть подтянутыми", – цитирует певицу
издание 7Дней.ru.