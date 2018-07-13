Владелец британского футбольного клуба Роман Абрамович приобрел элитную недвижимость в Лондоне. Стоимость жилья составила 30 миллионов фунтов стерлингов (порядка 40 миллионов долларов или 2,5 миллиарда рублей).

Владелецбританского футбольного клуба Роман Абрамович приобрел элитную недвижимость вЛондоне. Стоимость жилья составила 30 миллионовфунтов стерлингов (порядка 40 миллионов долларов или 2,5 миллиарда рублей).Общая площадь пентхауса российского миллиардера превышает 550квадратных метров. Дом находится около стадиона "Стэмфорд Бридж", где играетпринадлежащая Абрамовичу команда "Челси".Также стало известно, что российский бизнесмен приобрел несколькомест на подземной парковке. Каждое из них стоит 85 тысяч фунтовстерлингов (112 тысяч долларов), передает .Примечательно, что Роман Абрамович совершил сделку по покупкенедвижимости, несмотря на проблемы с британской визой. Ранее умиллиардера возникли трудности с выездом в Великобританию. Позже он получил израильский паспорт.Напомним, в июне этого года самыйбогатый житель Туманного Альбиона Джим Ратклифф предложил Абрамовичу выкупитьего футбольный клуб "Челси". Однако предприниматель отказалсязаключать сделку. Впрочем, ранее бизнесмен выражал готовность расстаться склубом. При этом Абрамович рассчитывал продать его за 1,17 миллиарда фунтов.