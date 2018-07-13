Полузащитник сборной России и столичного ЦСКА Алан Дзагоев в межсезонье может перейти в итальянский Лацио. Клуб из Рима заинтересован в приобретении российского футболиста. Стоит отметить, что в 2012 году итальянцы также планировали заполучить игрока красно-синих.

Полузащитник сборной России и столичного ЦСКА Алан Дзагоев в межсезонье может перейти в итальянский "Лацио". Клуб из Рима заинтересован в приобретении российского футболиста. Стоит отметить, что в 2012 году итальянцы также планировали заполучить игрока "красно-синих".Как сообщает "Спорт-экспресс", больше всего в переходе Дзагоева заинтересован спортивный директор "Лацио" Игли Таре. Россиянин сможет заменить Фелипе Андерсона, который в настоящий момент ведет переговоры с "Вест Хэмом".Контракт 28-летнего футболиста с ЦСКА заканчивается в 2019 году. Напомним, что за армейский клуб Дзагоев выступает с 2008 года.