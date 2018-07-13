Американский суд обязал компанию Johnson&Johnson; (J&J;) выплатить компенсацию женщинам, которые доказали, что продукция концерна вызвала у них онкологические заболевания. Сообщается, что это не последние иски к организации.

Американский суд обязал компанию Johnson&Johnson(J&J) выплатить компенсацию женщинам, которые доказали, что продукцияконцерна вызвала у них онкологические заболевания. Сообщается, что это непоследние иски к организации.Суд присяжных в штате Миссури постановил J&J должны 4,69миллиарда долларов 22 американкам. У истцов развился рак из-за постоянногоиспользования косметики бренда.Отмечается, что иск против производителя средств гигиены, в том числе и детской, ужеподали несколько тысяч человек. В заявлениях пострадавших указано, что ониобвиняют компанию в сокрытие информации и мошенничестве. Некоторые пострадавшиеутверждают, что продукция J&J содержала асбестовую пыль, которая обладаетсильными канцерогенными свойствами, способными вызвать рак яичников.Представители организации назвали решение Фемидынесправедливым. Они готовы подать апелляционную жалобу. Сотрудники Johnson&Johnsonуверяют, что их продукция абсолютно безопасна и прошла все необходимыеисследования, сообщает агентство Bloomberg.Ранее Dni.Ru сообщали, что американскую компанию, производящуюпрепарат для обработки растений от вредителей, обвинили в недобросовестности: средствовызывает тяжелые формы онкологии. В адрес производителей химии более пяти тысяч судебных исков.Средство провоцирует развитие неходжкинской лимфомы.Исследователи убеждены, что во всем виноват глифосат. Примечательно, что послепродолжительного исследования, которое заняло более двух лет, американскоеАгентство по охране окружающей среды признало глифосат абсолютно безопасным дляобработки посевов. Однако позже его все-таки включило глифосат в списокнебезопасных для человека.