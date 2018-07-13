Американский суд обязал компанию Johnson&Johnson;
(J&J;) выплатить компенсацию женщинам, которые доказали, что продукция
концерна вызвала у них онкологические заболевания. Сообщается, что это не
последние иски к организации.
Американский суд обязал компанию Johnson&Johnson
(J&J) выплатить компенсацию женщинам, которые доказали, что продукция
концерна вызвала у них онкологические заболевания. Сообщается, что это не
последние иски к организации.
Суд присяжных в штате Миссури постановил J&J должны 4,69
миллиарда долларов 22 американкам. У истцов развился рак из-за постоянного
использования косметики бренда.
Отмечается, что иск против производителя средств гигиены, в том числе и детской, уже
подали несколько тысяч человек. В заявлениях пострадавших указано, что они
обвиняют компанию в сокрытие информации и мошенничестве. Некоторые пострадавшие
утверждают, что продукция J&J содержала асбестовую пыль, которая обладает
сильными канцерогенными свойствами, способными вызвать рак яичников.
Представители организации назвали решение Фемиды
несправедливым. Они готовы подать апелляционную жалобу. Сотрудники Johnson&Johnson
уверяют, что их продукция абсолютно безопасна и прошла все необходимые
исследования, сообщает агентство Bloomberg.
Ранее Dni.Ru сообщали, что американскую компанию, производящую
препарат для обработки растений от вредителей, обвинили в недобросовестности: средство
вызывает тяжелые формы онкологии. В адрес производителей химии более пяти тысяч судебных исков.
Средство провоцирует развитие неходжкинской лимфомы.
Исследователи убеждены, что во всем виноват глифосат. Примечательно, что после
продолжительного исследования, которое заняло более двух лет, американское
Агентство по охране окружающей среды признало глифосат абсолютно безопасным для
обработки посевов. Однако позже его все-таки включило глифосат в список
небезопасных для человека.