Легковой автомобиль сбил ребенка, пересекавшего дорогу на самокате по нерегулируемому переходу. Водитель не сразу среагировал на произошедшее и малыш оказался под машиной. Инцидент произошедший в пятницу, 13 июля, в Казани, попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Камера наблюдения запечатлела момент страшного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего, по утверждению пользователя, разместившего ролик в сети, в пятницу, 13 июля, в Казани.На записи видно, как ребенок на самокате попытался пересечь проезжую часть по нерегулируемому переходу.В тот момент, когда малыш находился примерно на середине дороги, его сбила "Лада". Водитель легковушки не сразу остановился и пострадавший оказался под автомобилем, откуда его извлекли очевидцы.О состоянии ребенка, характере и степени тяжести полученных им травм не сообщается.