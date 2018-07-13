Полузащитник сборной Бельгии и лондонского Челси Эден Азар нынешним летом может поменять английский чемпионат на испанский. После того как Барселоне не удалось договориться с мадридским Атлетико о переходе Антуана Гризманна, бельгиец стал главной трансферной целью сине-гранатовых.

Полузащитник сборной Бельгии и лондонского "Челси" Эден Азар нынешним летом может поменять английский чемпионат на испанский. После того как "Барселоне" не удалось договориться с мадридским "Атлетико" о переходе Антуана Гризманна, бельгиец стал главной трансферной целью "сине-гранатовых".Ранее Азар заявлял, что хочет покинуть лондонский клуб и перебраться в другой чемпионат. Руководство "Барселоны" готово пойти на условия "Челси" по продаже игрока, сообщает Чемпионат.com. Впрочем, англичане пока не намерены расставаться со своим лидером и собираются предложить полузащитнику улучшенные условия контракта.Интерес к Азару также проявляет и мадридский "Реал". После ухода Криштиану Роналду в туринский "Ювентус", "сливочные" готовы включиться в борьбу за одного из лучших игроков сборной Бельгии.