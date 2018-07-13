Внешность бронзового призера юниорского чемпионата мира по легкой атлетике стала причиной скандала. Бегунья из Эфиопии выглядит гораздо старше заявленных 16 лет.

Внешность бронзового призера юниорского чемпионата мира полегкой атлетике стала причиной скандала. Бегунья из Эфиопии выглядит гораздостарше заявленных 16 лет.Гирмавит Гебржихаир заняла третье место в забеге на 5000метров. Чемпионат мира по легкой атлетике среди спортсменов не старше 20 летпроходит в эти дни в финском городе Тампере.По данным Международной ассоциации легкоатлетическихфедераций (IAAF), Гебржихаир родилась 21 ноября 2001 года. Однако выглядитспортсменка гораздо старше.Сомнения в правомерности участия эфиопской спортсменки втурнире высказали уже несколько участников соревнований. Гирмавит грозитразбирательство по подозрению в намеренном занижении фактического возраста.В Сети спортсменка стала мишенью для насмешек. "Дети ивнуки с трибуны наблюдали за ее успехом на молодежном чемпионате мира", -написал на своей странице в Twitter испанский бегун Оскар Усильос.Не остался в стороне и известный спортивный комментаторВасилий Уткин. "Будущее эфиопской легкой атлетики. Прямо сейчас выступаетна молодежном ЧМ. По паспорту ей 16. Невеста!", – написал Уткин в своем микроблоге.Подписчики поспешили успокоить журналиста, указав ему на явныепризнаки молодости бегуньи. По их наблюдениям, у нее только начали выпадатьмолочные зубы.Тем не менее, как отмечает , личныйрекорд Гебржихаир на дистанции в пять километров лучше, чем у ее соперниц изРоссии. А если окажется, что бегунье действительно нет 17 лет, она станетучастницей и следующего чемпионата среди юниоров.