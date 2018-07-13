Задержали зацепера. Полицейские сняли с поезда 17-летнего подростка. Он из Казани планировал добраться до Москвы бесплатно. До Мурома молодой человек добрался автостопом, а дальше решил прицепиться к поезду. Полицейские выяснили, что он и раньше катался на сцепках.

Задержали зацепера. Полицейские сняли с поезда 17-летнего подростка. Он из Казани планировал добраться до Москвы бесплатно. До Мурома молодой человек добрался автостопом, а дальше решил прицепиться к поезду. Полицейские выяснили, что он и раньше катался на сцепках. Теперь подросток находится в центре временного содержания для несовершеннолетних нарушителей, где его должна забрать мама. Которая, к слову, уже не первый раз вынуждена колесить по стране, чтобы вернуть домой сына.