Бывшая жена звезды реалити-шоу Вальтера Соломенцева Галина родила от него сына. Мальчик появился на свет немного раньше положенного срока.

Бывшая жена звезды реалити-шоуВальтера Соломенцева Галина родила от него сына. Мальчик появился на светнемного раньше положенного срока.Теперь женщина воспитывает троих детей одна, ведь отец малышей в семьювозвращаться не спешит, мечтая воссоединиться с любовницей Олесей Лисовской. После родов Галине пришлось провести несколькодней под наблюдением врачей. Малыш чувствует себя хорошо, но здоровье мамыоставляет желать лучшего.Галина не хочетпрерывать кормление новорожденного грудным молоком, к тому же, ей не с кемоставить двух других сыновей. По словам экс-супруги бывшего священникаСоломенцева, здоровье у нее ухудшилось на нервной почве. В больницу она все же собираетсялечь, но позже, когда будет, кому присмотреть за детьми.Женщина надеется набывшего супруга, который ранее улетел на отдых. "Вальтер готов, он обещал. Явижу, что он устал, ему хочется свободы. Сейчас мне никто не помогает", —сообщила бывшая жена Соломенцева.По словам Галины,переезжать Вальтер к ним не готов, несмотря на появление на свет третьего ребенка."Мы уже получили свидетельство о рождении, имя выбрали вместе, но назову толькопосле крещения. Планируем его на 40-й день, примерно в августе", – цитируетженщину StarHit.Новорожденныйребенок получил фамилию и отчество отца. Однако, по словам Галины, у младшего сына в документах стоит прочерк в графе"отец". Женщина объяснила это тем, что они с Вальтером не женаты. "Онрасстроился, что не официально указан папой. Теперь ему надо устанавливатьотцовство", – поделилась Галина.