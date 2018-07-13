Прямую видео-трансляцию с фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala – 2018, в социальной сети Одноклассники будут вести шоумен и актер Игорь Верник и его брат актер и главный редактор журнала Вадим Верник. Об этом Dni.Ru cообщил продюсер фестиваля Элита Милграве.

Прямую видео-трансляцию с фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala – 2018, в социальной сети "Одноклассники" будут вести шоумен и актер Игорь Верник и его брат актер и главный редактор журнала Вадим Верник. Об этом Dni.Ru cообщил продюсер фестиваля Элита Милграве.“Мы с радостью приняли приглашение Лаймы Вайкуле участвовать в фестивале в этом году, – рассказывают Верники, – За прошедшие годы фестиваль завоевал огромный авторитет и у зрителей, и у музыкантов. А это, по сложившейся традиции, суперзвезды эстрады и молодые исполнители, которые уже громко заявили о себе. И все они – друзья создательницы фестиваля Лаймы!”Председатель Оргомитета фестиваля Александр Шенкман отметил:"Наш фестиваль это большое международное событие. В прошлом году мы заключили генеральное партнерство с социальной сетью "Одноклассники". И для меня и для Лаймы Вайкуле это было очень важно. Мы развернули штаб для проведения трансляции прямо в концертном зале "Дзинтари", в результате – нас посмотрели 16 миллионов человек, это своего рода рекорд. В этом году мы надеемся, что аудитория будет еще больше".Во время фестиваля, который будет проходить с 19 по 22 июля, братья Верники будут каждый день знакомить зрителей трансляции с ходом мероприятия брать интервью у звезд фестиваля для всех, ктоне сможет посетить фестиваль в Юрмале, но хочет оставаться в курсе событий главного музыкального события лета.Напомним, что на фестивале “Лайма. Рандеву. Юрмала – 2018”, который пройдет с 19 по 22 июля, будут выступать такие артисты как Филипп Киркоров, Андрей Макаревич, Интарс Бусулис, Ани Лорак, Ксения Сидорова, Вера Брежнева, Хибла Герзмава, Sunsay, Тамара Гвердцители, Марио Бионди, Григорий Лепс, Верка Сердючка, Ballet Freedom и многие другие.