Одному из бульваров уральской столицы будет присвоено имя доктора Евгения Боткина, казненного вместе с царской семьей в Екатеринбурге в июле 1918 года.

Одному из бульваров уральской столицы будет присвоено имя доктора Евгения Боткина, казненного вместе с царской семьей в Екатеринбурге в июле 1918 года, передает "Интерфакс".Глава екатеринбургской администрации Александр Якоб подписал постановление о том, чтобы увековечить имя врача Николая II в названии бульвара в Академическом микрорайоне города.Как сообщили в пресс-службе мэрии, название бульвара выбрано не случайно: он будет расположен в квартале, где разместят медицинский кластер — учебные корпуса Уральского государственного медицинского университета и завод по производству кардиостимуляторов.В прошлом месяце жители Академического микрорайона попросили городскую администрацию назвать новый бульвар именем Е.Боткина, который остался верен Николаю II, последовал за бывшим императором в ссылку и позже вместе с ним принял мученическую смерть от большевиков. В феврале 2016 года доктор Боткин был канонизирован Русской православнойцерковью.В Екатеринбурге начинаются Царские дни — мероприятия, посвященные столетию трагической гибели семьи последнего русского царя.