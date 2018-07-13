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<a href="http://33live.ru/novosti/13-07-2018-ceny-na-benzin-rezko-zatormozili.html" target="_blank">Цены на бензин резко затормозили</a> - Скачки цен на топливо в этом году уже успели поднять большой шум в обществе. И вот теперь российские власти сообщили, что рост цена на горючку смогли замедлить в несколько раз.