Падение цен на вторичном рынке жилья ближнего Подмосковья закончилось, в первом полугодии цены не снижались и предпосылок для этого нет, говорится в сообщении компании Миэль.

В настоящее время квадратный метр вторичного жилья в ближнем Подмосковье стоит в среднем 93 тысячи рублей.При этом в среднем и дальнем Подмосковье вторичные квартиры продолжали дешеветь – отрицательная динамика за полгода составила 2%.В целом по области стоимость квадрата вторички снизилась на 1,3% - до 79,88 тысячи рублей. Цены в настоящее время находится на уровне весны 2012 года.