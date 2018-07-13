Дочь рэпера Тимати Алиса умилила поклонников образом Пеппи Длинныйчулок. Девочке сделали искусственные веснушки.

Дочь рэпера Тимати Алиса умилила поклонников образом "ПеппиДлинныйчулок". Девочке сделали искусственные веснушки.Мама рэп-исполнителя Симона опубликовала в своем Instagramсвежее фото четырехлетней внучки. На щеках и носу девчушки виднеется посыпь крошечных точек –переводных тату-веснушек. Подобный временный рисунок на лице настоящий писк модыэтим летом, особенно среди детей и подростков."Уважаемые специалисты кастинга! Внимание! Найдена девочкана роль Пеппи Длинныйчулок! Резюме режиссеров присылайте на адрес....😜👧(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ну и веснушки, мне бы такие!))", лукаво подписала снимокСимона. Пользователи Сети согласились со звездной бабушкой: малышке действительно отлично подошло быамплуа героини Астрид Линдгрен."Ха ха красотка! Эта рольточно ее😗", "Недавно узнала, что щас процедураоказывается такая есть по рисованию веснушек:)) у моей дочки сами высыпаютсявесной, пришлось объяснить, что тебя видимо солнышко любит)) а осенью сходят))","Ооочень подходит на эту роль!!!!", "👍👏👏👏😍 Будем держать кулачки! Настоящая артистка!" – писали пользователи Сети.Отметим, что звездный отец очень балует свою наследницу. Недавноон подарил Алисе огромный перстень с камнем в форме сердца. Трогательноесемейное видео опубликовала на своей странице мать звезды Симона Юнусова. Некоторыепоклонники пришли к выводу, что изначально украшение приобреталось рэпером дляАнастасии Решетовой. Однако после расставание кольцо подогнали по размеру, иартист вручил презент наследнице.