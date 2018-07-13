Дочь рэпера Тимати Алиса умилила поклонников образом Пеппи
Длинныйчулок. Девочке сделали искусственные веснушки.
Дочь рэпера Тимати Алиса умилила поклонников образом "Пеппи
Длинныйчулок". Девочке сделали искусственные веснушки.
Мама рэп-исполнителя Симона опубликовала в своем Instagram
свежее фото четырехлетней внучки. На щеках и носу девчушки виднеется посыпь крошечных точек –
переводных тату-веснушек. Подобный временный рисунок на лице настоящий писк моды
этим летом, особенно среди детей и подростков.
"Уважаемые специалисты кастинга! Внимание! Найдена девочка
на роль Пеппи Длинныйчулок! Резюме режиссеров присылайте на адрес....😜👧
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ну и веснушки, мне бы такие!))
", лукаво подписала снимок
Симона. Пользователи Сети согласились со звездной бабушкой: малышке действительно отлично подошло бы
амплуа героини Астрид Линдгрен.
"Ха ха красотка! Эта роль
точно ее😗", "Недавно узнала, что щас процедура
оказывается такая есть по рисованию веснушек:)) у моей дочки сами высыпаются
весной, пришлось объяснить, что тебя видимо солнышко любит)) а осенью сходят))",
"Ооочень подходит на эту роль!!!!", "👍👏👏👏😍 Будем держать кулачки! Настоящая артистка!" – писали пользователи Сети.
Отметим, что звездный отец очень балует свою наследницу. Недавно
он подарил Алисе огромный перстень с камнем в форме сердца. Трогательное
семейное видео опубликовала на своей странице мать звезды Симона Юнусова. Некоторые
поклонники пришли к выводу, что изначально украшение приобреталось рэпером для
Анастасии Решетовой. Однако после расставание кольцо подогнали по размеру, и
артист вручил презент наследнице.