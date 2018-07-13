Число зараженных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) россиян резко возросло. В некоторых регионах страны рост превысил 100%.

Число зараженных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)россиян резко возросло. В некоторых регионах страны рост превысил 100%.В России зарегистрировано 1 миллион 221 тысяча человек,зараженных ВИЧ – в это число входят как живые, так и умершие россияне. Такиеданные приводит Центр СПИДа Роспотребнадзора. Уточняется, что в конце 2017 года в странепроживало более 944 тысячи человек с ВИЧ.В российской столице за прошлый год случаев инфицированиявирусом иммунодефицита человека зафиксировано на 20,4% больше, чем годом ранее, приводит статистические данные сайтМинздрава. Если в 2016-м было выявлено 2,4 тысячи случаев заражений, то в 2017-м– 2,9 тысячи.Еще серьезнее обстоят дела в в двух регионах России – Чукотскомавтономном округе и в республике Тыва. Там заболеваемость выросла,соответственно, на 151% и 133%. По официальным данным, в настоящее время вРоссии каждый час ВИЧ заражаются 10 человек. При этом, как сообщала ранее вице-премьерОльга Голодец, лишь каждый третий ВИЧ-инфицированный в России получаетантиретровирусную терапию.Тем временем появились сообщения, что малоизвестное заболевание, передающееся половым путем, может превратиться в супербактерию. Недуг устойчив к антибиотикам и часто протекает бессимптомно.Новая проблема называется микоплазмозом (Mycoplasma genitalium). Выявить его весьма непросто – часто путают с хламидиозом, либо не замечают вообще.Врачи предупреждают, что промедление в лечении грозит бесплодием. В группе риска – мужчины и женщины, которые имеет свыше четырех партнеров в год.