Под Санкт-Петербургом будет создан оздоровительно-досуговый центр иппотерапии. Сейчас в Черново действует клуб, где проводятся такие занятия для детей. 13 июля ферму посетил руководитель парламентской фракции Справедливая Россия Сергей Миронов.

Под Санкт-Петербургом будет создан оздоровительно-досуговый центр иппотерапии. Это такой метод реабилитации при помощи верховой езды. Сейчас в Черново действует клуб, где проводятся такие занятия для детей.Уверенно и без страха забираться на лошадь еще каких-то полгода назад двенадцатилетнему Саше казалось невозможным. До того, как мальчик начал посещать занятия по иппотерапии, он боялся животных. Теперь Саша и лошадь по кличке Дивная – лучшие друзья.Реабилитация при помощи лошади дает юному всаднику, переживающему трудностеи в борьбе за свое здоровье, возможность на время забыть о лечении и просто получать удовольствие от занятий. Иппотерапия – это не просто верховая езда, а специальный комплекс упражнений и развивающих игр. Несколько лет назад на конюшне под Петербургом стали помогать детям с особенностями в развитии. Есть, например, лошади, которые работают с детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата, потому что они конструкцией своего тела могут выполнить свою задачу иппотерапии.13 июля ферму посетил руководитель парламентской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Политику показали, как проходит реабилитация детей с нарушениями в развитии. Уже после нескольких занятий с добродушными животными дети с аутизмом, логопедическими проблемами и нарушениями работы сердечно-сосудистой системы начинают преодолевать свои страхи и социализироваться."Речь у нас улучшилась с помощью общения с лошадьми. У нас были сделаны операции, они затягиваются с течением времени. Если не делать реабилитации, состояние ребёнка ухудшается. А лошадь прогревает мышцы и ставит ноги в правильное положение," - рассказала мама одного из юных пациентов Дарья Громова.Родители попросили Миронова обратить более пристальное внимание к этому виду реабилитации. Кроме того, таким детям часто не хватает квалифицированных специалистов и отдельных образовательных программ."По уму такими вещами должно заниматься государство. Сейчас с мамочками пообщался. Сколько проблем, где ребенка обучать. С одной стороны, желательно, чтобы они социализировались и были в обычных классах. Но нужно чтобы специалист занимался. Этого нет, и мы будем этот вопрос решать," - прокомментировал политик свою встречу с родителями.Пока семьи с особыми детьми вынуждены заниматься иппотерапией за свой счет. Но уже сейчас ведется активный поиск средств и благотворителей. В ближайшее время под Петербургом будет создан целый оздоровительно-досуговый центр, который объединит всех, кому нужна реабилитация. Со своей стороны Сергей Миронов пообещал свою поддержку.