Мишель Серова не смогла попасть на самое важное событие в жизни ее единокровной сестры Алисы. Свадьба внебрачной дочери певца в США была омрачена.

Мишель Серова не смогла попасть на самоеважное событие в жизни ее единокровной сестры Алисы. Свадьба внебрачной дочерипевца в США была омрачена.30-летняя Алисаранее отметила торжество в Соединенных Штатах, где давно проживает. Избранникомкрасавицы стал голливудский сценарист и режиссер Энио Риго.Однакопраздник был подпорчен тем, что на нем не присутствовали родители невесты: поэтессаВалентина Аришина и знаменитый отец-музыкант.Мать наблюдалаза свадьбой Алисы по видеотрансляции в соцсети. Женщина не смогла прилететь вАмерику, потому что ей не дали визу. Не получила разрешение на въезд в СШАи официальная дочь Александра Серова Мишель.Девушка хотелапопасть на свадьбу, но ей тоже не дали визу. Мишель поздравила сестру срадостным событием. А вот отец родной – нет."У меня былмесяц депрессии после отказа. Но дочь планирует вскоре приехать ко мне вИспанию всей семьей!", – цитирует Валентину Аришину Sobesednik.ru. Женщина пообещала больше не грустить. Ведь главное, по еесловам, что дочь счастлива, и у нее есть замечательный любящий муж.Напомним, что зимойАлександр Серов на ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" прошелДНК-тест на определение отцовства. В рамках передачи выяснилось, что певец на99,99% является родственником Алисы Аришиной.