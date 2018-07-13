Мишель Серова не смогла попасть на самое
важное событие в жизни ее единокровной сестры Алисы. Свадьба внебрачной дочери
певца в США была омрачена.
Мишель Серова не смогла попасть на самое
важное событие в жизни ее единокровной сестры Алисы. Свадьба внебрачной дочери
певца в США была омрачена.
30-летняя Алиса
ранее отметила торжество в Соединенных Штатах, где давно проживает. Избранником
красавицы стал голливудский сценарист и режиссер Энио Риго.
Однако
праздник был подпорчен тем, что на нем не присутствовали родители невесты: поэтесса
Валентина Аришина и знаменитый отец-музыкант.
Мать наблюдала
за свадьбой Алисы по видеотрансляции в соцсети. Женщина не смогла прилететь в
Америку, потому что ей не дали визу. Не получила разрешение на въезд в США
и официальная дочь Александра Серова Мишель.
Девушка хотела
попасть на свадьбу, но ей тоже не дали визу. Мишель поздравила сестру с
радостным событием. А вот отец родной – нет.
"У меня был
месяц депрессии после отказа. Но дочь планирует вскоре приехать ко мне в
Испанию всей семьей!", – цитирует Валентину Аришину Sobesednik.ru. Женщина пообещала больше не грустить. Ведь главное, по ее
словам, что дочь счастлива, и у нее есть замечательный любящий муж.
Напомним, что зимой
Александр Серов на ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" прошел
ДНК-тест на определение отцовства. В рамках передачи выяснилось, что певец на
99,99% является родственником Алисы Аришиной.