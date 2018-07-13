Очаровательная телеведущая Екатерина Стриженова, оказывается, не всем приходится по вкусу. Зрители программы Время покажет убеждены, что красавице-актрисе не место в политическом ток-шоу.

Очаровательная телеведущая Екатерина Стриженова, оказывается, не всем приходится по вкусу. Зрители программы "Время покажет" убеждены, что красавице-актрисе не место в политическом ток-шоу.Народ умоляет телебоссов убрать Стриженову из эфира. Россияне пишут обращения в соцсетях и на сайтах изданий. Одно из таких писем пришло и в редакцию Dni.Ru.По мнению телезрителей, Стриженова нелепо выглядит в политическом шоу, а ее нечастые реплики порой неуместны. При этом некоторые вовсе сочли ведущую слишком красивой для такой программы. "Обращение народа к 1 каналу ТВ, СМИ, ДНЯМ! ПРОСИМ ВАС УБРАТЬ С ЭКРАНА Е. СТРИЖЕНОВУ! В полит. прогр. "Время покажет"нагло обрывает ведущего, выступающих, ведет себя как актриса, а не ведущая программы!.. Ужас! Уберите! Надоеда! А Дни печатают статьи о ней на неделе по 2-3 раза!? Пиарите? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред)", – написала в комментариях читательница Dni.Ru с ником Мария.Особо возмущенные строчат жалобы самой Екатерине, закидывая ее страничку в Instagram письмами не очень приятного содержания, порой переходя на нецензурную брань. "Передача , " Время покажет "..дерьмовая, Шейнин выскочка, постоянно бесит, ДА И ВАМ , ИЗВИНИТЕ ОНА НЕ ПОДХОДИТ , НЕ ВАШЕ ЭТО,, ОДНО БЛА-БЛА-БЛА", "Катя смотреть не могу Вы не экономику не в политике .Повторяйте одно и то же время покажет.Сколько Вам за это платят", "Катя покиньте первый канал вы ведете себя как безграмотная баба на рынке", "стыдно становится за первый канал,который Стриженова захватила полностью", – пишут пользователи.Однако далеко не все хают Стриженову. У Екатерины довольно много поклонников. Они призывают свою любимицу не обращать внимания на плохие комментарии и хвалят за стильные образы."Катя вела как то программу "Время покажет" что то о футболе одна, без мальчиков, как же здорово у неё получилось, сплошной позитив, улыбки и драйв. Катя, молодец! Ресрект и уважуха! Так держать! Наша русская красавица, умница, да ещё так тонко вписалась в программу. Ну просто молодец!", "Екатерина, сегодня в вечернем выпуске "Время покажет" у вас очень хорошая укладка) Молодит", "Екатерина, не перестаю Вами восхищаться! Вы потрясающая", "Передача "Время покажет"просто бомбическая.Артем с Толей супер -ребята.Вы Екатерина просто умница!Я вижу,что ведете Вы ее от всей души.Ваша команда просто прелесть!Рады Вас видеть с экрана телевизора.Дай Бог вам терпения и здоровья", – отмечают фанаты телеведущей."Время покажет" – общественно-политическое ток-шоу, выходящее на Первом канале с 15 сентября 2014 года. На сегодняшний день ведущие программы – Екатерина Стриженова, Анатолий Кузичев и Артем Шейнин. До июля 2016 года в паре с Екатериной Стриженовой работал Петр Толстой. Некоторые выпуски она вела одна.