Единая Россия собирает гуманитарную помощь пострадавшим от паводка в Забайкальском крае. Масштабное наводнение разрушило мосты и дороги, люди оказались отрезанными от большой земли.

"Единая Россия"собирает гуманитарную помощь пострадавшим от паводка в Забайкальском крае.Масштабное наводнение разрушило мосты и дороги, люди оказались отрезанными отбольшой земли.По всейстране начат сбор гуманитарной помощи, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, коллективЦИК "Единой России" принял решение перечислить свой однодневный заработок впомощь пострадавшим от наводнения в Забайкалье."Люди сейчаснуждаются, прежде всего, в продуктах питания длительного хранения и питьевойводе. Читинская епархия совместно с фондом социальной поддержки "Рука помощи" объявилосбор денег, вещей и продуктов питания в помощь пострадавшим", – сказал Турчак.Региональноеотделение "Единой России" открыло в Читенесколько пунктов приема вещей и продуктов питания для пострадавших. Какотметил секретарь отделения СергейМихайлов, метеорологическая ситуация в регионе может измениться в любоймомент, поэтому нужно быть готовыми к любому развитию событий.В минувшее воскресение,8 июля в Забайкальском крае прошли сильные дожди с грозами, которые вызвали паводок,ставший крупнейшим за всю историю наблюдений. В регионе разрушено илиповреждено 27 мостов, в части домов нет воды и электроэнергии.На всейтерритории региона введен режим чрезвычайной ситуации. Государство выделило 53миллиона рублей на помощь пострадавшим и ликвидацию последствий наводнения.