Удачи нашей сборной на чемпионате мира воодушевили миллионы россиян. Депутаты от Единой России предложили сделать 22 октября Днем российского футбола.

Удачи нашей сборной начемпионате мира воодушевили миллионы россиян. Депутаты от "Единой России"предложили сделать 22 октября Днем российского футбола.Как сказал на пленарном заседании в пятницу, 13 июлядепутат Дмитрий Белик, день рождения прославленного вратаря Льва Яшина долженстать памятной датой для всех российских граждан. Соответствующий законопроектвнесен в нижнюю палату парламента.пояснительной записке к проекту отмечается, что, отдавая дань памяти,благодарности и огромного уважения прошлому, предлагаемый законопроект позволитпридать настоящему и будущему поколениям футболистов и болельщиков новыйимпульс развития отечественного спорта, заставляет поверить, что в России естьне только хорошие футболисты, которые не уступают лучшим игрокам Европы, но идостойные тренеры."Лев Яшин был единственный из отечественныхвратарей, удостоенный "Золотого мяча"; футболист, который первым в СоветскомСоюзе отстоял более ста матчей на ноль", – заявил парламентарий.По словамБелика, благодаря чемпионату мира миллионы болельщиков из разных стран мира посмотрели,что такое Россия. "Они вернутся домой и расскажут о том, что здесь нормальныелюди, что здесь нормальная цивилизованная страна, что здесь прекраснаяинфраструктура", – добавил он.Не обошелвниманием Белик и влияние мундиаля на детей и подростков, которых, по его мнению, мировоепервенство оторвало от экранов смартфонов и компьютеров.