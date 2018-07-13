При проведении пенсионной реформы необходимо учитывать конвенцию Международной организации труда. Сторонники Единой России предлагают обеспечить парламентский контроль за соблюдением этого документа.

При проведении пенсионной реформы необходимо учитыватьконвенцию Международной организации труда. Сторонники "Единой России"предлагают обеспечить парламентский контроль за соблюдением этого документа.Согласно конвенции, пенсия не может составлять ниже40% от утраченного заработка. Сторонники партии считают, что при внесенииизменений в пенсионное законодательство необходимо эффективно использоватьмеждународный опыт и предлагают фракции "Единой России" в Госдуме обеспечить парламентский контроль за реформой.Об этом сообщил после встреч в 80регионах страны сопредседатель Центрального координационного совета сторонников"ЕР", депутат Сергей Боярский.Итоги региональных дискуссий были представлены нафедеральной дискуссионной площадке, там выступили парламентарии, представителипрофильных органов власти, общественных организаций и профессиональных союзов.Результаты обсуждения и предложения сторонников будут направлены во фракцию"Единой России" в Госдуме.По мнению Боярского, при проведении масштабнойреформы, идея которой принадлежит правительству, необходимо пользоватьсямировым опытом развития пенсионного законодательства. Для контроля за всемирешениями предлагается проводить мониторинг социально-экономического эффекта."Практические результаты реформы должны постоянноотслеживаться на предмет их соответствия ожидаемому эффекту. Граждане должныпонимать, как будет наполняться Пенсионный фонд и куда пойдут эти деньги", -подчеркнул Боярский.Депутат также отметил, что обновленная пенсионнаясистема – это инструмент обеспечения людям старшего возраста активногодолголетия. "Это важная часть политики развития человеческого капитала и созданияобщества "80+", о чем говорил наш президент Владимир Путин", – добавил депутат.Сторонники партии также выделили среди важнейшихприоритетов защиту трудовых прав граждан предпенсионного возраста. Им, помнению главы Федеральной службы по труду и занятостиВсеволода Вуколова, нужно предлагать переобучение уже в 45-50 лет.Также считает и заместитель руководителя фракции"Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев. Поего словам, необходима отдельная программа занятости граждан предпенсионноговозраста в регионах."Пенсия должна обеспечивать достойную жизнь. При этомоснованием для пенсии должна быть утрата трудоспособности", – констатировал он.