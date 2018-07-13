При проведении пенсионной реформы необходимо учитывать
конвенцию Международной организации труда. Сторонники Единой России
предлагают обеспечить парламентский контроль за соблюдением этого документа.
При проведении пенсионной реформы необходимо учитывать
конвенцию Международной организации труда. Сторонники "Единой России"
предлагают обеспечить парламентский контроль за соблюдением этого документа.
Согласно конвенции, пенсия не может составлять ниже
40% от утраченного заработка. Сторонники партии считают, что при внесении
изменений в пенсионное законодательство необходимо эффективно использовать
международный опыт и предлагают фракции "Единой России" в Госдуме обеспечить парламентский контроль за реформой.
Об этом сообщил после встреч в 80
регионах страны сопредседатель Центрального координационного совета сторонников
"ЕР", депутат Сергей Боярский.
Итоги региональных дискуссий были представлены на
федеральной дискуссионной площадке, там выступили парламентарии, представители
профильных органов власти, общественных организаций и профессиональных союзов.
Результаты обсуждения и предложения сторонников будут направлены во фракцию
"Единой России" в Госдуме.
По мнению Боярского, при проведении масштабной
реформы, идея которой принадлежит правительству, необходимо пользоваться
мировым опытом развития пенсионного законодательства. Для контроля за всеми
решениями предлагается проводить мониторинг социально-экономического эффекта.
"Практические результаты реформы должны постоянно
отслеживаться на предмет их соответствия ожидаемому эффекту. Граждане должны
понимать, как будет наполняться Пенсионный фонд и куда пойдут эти деньги", -
подчеркнул Боярский.
Депутат также отметил, что обновленная пенсионная
система – это инструмент обеспечения людям старшего возраста активного
долголетия. "Это важная часть политики развития человеческого капитала и создания
общества "80+", о чем говорил наш президент Владимир Путин", – добавил депутат.
Сторонники партии также выделили среди важнейших
приоритетов защиту трудовых прав граждан предпенсионного возраста. Им, по
мнению главы Федеральной службы по труду и занятости
Всеволода Вуколова, нужно предлагать переобучение уже в 45-50 лет.
Также считает и заместитель руководителя фракции
"Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев. По
его словам, необходима отдельная программа занятости граждан предпенсионного
возраста в регионах.
"Пенсия должна обеспечивать достойную жизнь. При этом
основанием для пенсии должна быть утрата трудоспособности", – констатировал он.