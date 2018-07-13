Чемпионат мира по футболу 2018 года признан лучшим за всю историю турнира. Оценку ФИФА озвучил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

Чемпионат мира по футболу 2018 года признан лучшим за всюисторию турнира. Оценку ФИФА озвучил президент Международной федерации футбола ДжанниИнфантино.Невероятные эмоции испытал Джанни Инфантино от присутствияна турнире в России. Президент ФИФА назвал ЧМ-2018 "изумительным" и выразилсвое восхищение организацией и атмосферой чемпионата мира.В своей речи на итоговой пресс-конференции Инфантино поблагодарилвсех, кто был причастен к проведению мундиаля. "Эти пару лет я говорил,что ЧМ-2018 будет лучшим за все время. Сейчас я могу сказать это еще раз, но субежденностью, что это лучший чемпионат мира в истории", – заявилпрезидент организации.Благодарности удостоились также русский народ и вся Россия,правительство страны, оргкомитет – и, конечно, президент Владимир Путин. Пословам Инфантино, во время мундиаля все могли "жить и дышать футболом".Президент ФИФА пришел на пресс-конференцию в курткеволонтера Чм-2018. Он отметил работу добровольных помощников – на российскомтурнире трудились более 17 тысяч человек, напоминает "Р-Спорт".Президент ФИФА считает, что мундиаль повлиял на восприятие России всеми странами. Туристы, которые имели возможность посетить чемпионат, по словам Инфантино, открыли для себя гостеприимную страну с богатой культурой.Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит в России с 14 июня по 15 июля. Осталось две игры ЧМ-2018, которые пройдут 14 и 15 июля. В воскресенье в финальном матче встретятся команды Франции и Хорватии.