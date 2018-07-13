Финны к встрече Путина и Трампа выпустили 10 тысяч бутылок темного пива, на этикетке которого - изображения президентов и надпись: Давай разберемся с этим как взрослые. Оно уже пользуется ажиотажным спросом. Кроме того, в отелях известной сети в барах предложат спецкоктейль с призывом сохранять мир.

В Хельсинки к встрече президентов России и США готовятся не только службы безопасности и журналисты, но и рестораторы и производители алкоголя.Так, одна из известных финских пивоварен специально к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа выпустила 10 тысяч бутылок темного пива, на этикетке которого — изображения президентов и надпись: "Давай разберемся с этим как взрослые".Такое "спецпиво" уже пользуется в магазинах столицы Финляндии ажиотажным спросом, передает РИА Новости. Сотрудник одного из магазинов, где оно продается, рассказал, что они заказали пробную партию, которую раскупили за день, так что теперь магазин заказал поставку в два раза больше.Стоимость бутылки пива в розничной продаже составляет 3,49 евро, включая 10 центов за стеклянную бутылку, которые можно вернуть, сдав ее.Этот же производитель специально для российско-американского саммита также выпустил кофе и футболки с портретами Путина и Трампа.Специальный алкогольный напиток в честь встречи президентов России и США будут предлагать и в барах одной из известных сетей элитных отелей.В меню он будет значиться как коктейль "Keep peace" ("Сохраняйте мир"), сообщает ТАСС.Бармен одного из отелей, где будут предлагать такой "мирный" коктейль, рассказал, что готовится он на основе виски, туда также добавляется грейпфрутовая газированная вода, цветы бузины, травяной ликер и лед, а украшают коктейль долькой грейпфрута.Встреча президентов России и США должна встретиться 16 июля в Хельсинки. Как сообщили в Кремле, Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.