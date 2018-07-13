Как разнообразить летние деньки? Конечно же, сходить на какое-нибудь интересное мероприятия, будь то рок-концерт, фотовыставка или фестиваль Франции. О самых значимых событиях ближайшего времени – в еженедельном обзоре Dni.Ru.

Как разнообразить летние деньки? Конечно же, сходить на какое-нибудьинтересное мероприятия, будь то рок-концерт, фотовыставка или фестивальФранции. О самых значимых событиях ближайшего времени – в еженедельном обзоре Dni.Ru.13 июля, пятницаНа стадионе "Открытие Арена"состоится концерт легендарной рок-группы Guns N’ Roses с музыкантами изоригинального "золотого" состава – Слэшем (гитара) и Даффом МакКаганом (бас-гитара).Публика может ожидать лютый драйв "как в старые добрые времена", лучшие хитыколлектива, а также, не исключено, свежие песни. Всем фанатам и простомеломанам к посещению крайне рекомендуется.В Главclub green concert отметитсвое 20-летие группа "Братья Грим". Коллектив получил народную популярность в серединенулевых благодаря синглам "Ресницы" и "Кустурица". Близнецы Константин и Борис Бурдаевы послеоглушительного успеха стали выступать на ведущих российских фестивалях иполучили ряд национальных премий. На данный момент дискография группы насчитываетшесть студийных альбомов, а из братьев в группе остался один Константин. Группанамерена отметить круглую дату со дня основания коллектива большим летнимконцертом.14 июля, субботаНа сцене Театра.doc покажутдокументальный спектакль петербургского Театра Поколений "67/871". В основупостановки легли 67 документальных свидетельств о 871 дне ленинградскойблокады. Актеры Театра Поколений и их немецкие друзья из берлинского театраDrama Panorama в течение года собирали документальный материал о блокаде, бралиинтервью у очевидцев, искали документы в русских и немецких архивах. По этимматериалам Елена Гремина написала пьесу, и был поставлен спектакль. ДанилаКорогодский, руководитель Театра Поколений: "Так случилось, что эта пьеса, еслия не ошибаюсь, стала последним драматургическим текстом Елены Греминой. Для нас– особый долг перед ее памятью сыграть спектакль в Москве, в созданном еюТеатре.doc".В Дизайн заводе "Флакон" пройдетмасштабный фестиваль – День Франции, приуроченный к национальному французскомупразднику – Дню взятия Бастилии. Территория Дизайн-завода будет разделена нарегионы Франции, где каждый сможет окунуться в культуру страны. В программеконцерт и бретонские танц, литературные чтения и встречи с французскими писателямиТанги Вьелем и Кристианом Гарсеном, кулинарный фестиваль и дегустации, лекциипо культуре и искусству, курсы французского языка для взрослых и детей, уличныемузыканты и художники, а также другие интересности и активности. Гостей будутждать игры, викторины, мастер-классы и традиционный парад французскихбульдогов.Серию концертов"Неоклассики" в "Зеленом театре ВДНХ. Сцена на воде" завершит композиторКирилл Рихтер. Он является обладателем дипломов МИФИ и Британской Высшей Школыдизайна. Кирилл Рихтер экстерном закончил музыкальную школу за один год,выступает с музыкантами-неоклассиками с мировыми именами, пишет музыку дляавторского кино. В числе его музыкальныхсочинений есть и фортепианные вальсы, и эксперименты со звукоизвлечениемклассических инструментов в составе трио со скрипкой и виолончелью. Маэстроявляется самым известным представителем новой музыкальной волны.15 июля, воскресеньеВ клубе "16 Тонн" выступит WOODJU,артист электронной сцены, который регулярно появляется на актуальныхмузыкальных событиях, успешно гастролирует, выступает на одной сцене сименитыми музыкантами. Этой весной увидел свет новый альбом "Ephemeral", и вот гостям будетпредставлена новая программа при участии живого барабанщика.16 июля, понедельникВ спорткомплексе "Олимпийский"состоится трибьют-концерт, приуроченный ко дню рождения Григория Лепса. Друзья Лепса,известные артисты, соберутся вместе, чтобы исполнить его главные хиты. Самомуимениннику в этот день исполнится 56 лет. На сцену выйдут Валерий Меладзе,Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Тимати, Стас Михайлов, "Руки Вверх!", ДианаАрбенина, Светлана Лобода, Эмин и многие другие. Каждый будет петь всобственной манере. Концерт в таком уникальном формате пройдет впервые и станетредкой возможностью услышать песни Лепса в интересной и неожиданной трактовке.17 июля, вторникВ парке "Зарядье" стартует ФестивальMoscow Urban Forum. Это мероприятие, которое в этом году пройдет под девизом"Связывая поколения, создано для тех, кто интересуется архитектурой иурбанистикой. После деловой программы Форума в здании Филармонии откроютсякинопоказы, воркшопы и лекции. Состоятся серии беговых и пеших экскурсий, пройдутзанятия йогой на парящем мосту, научные дебаты и многое другое. “В этом году цель Фестиваля – объединитьлюдей всех возрастных и социальных групп, – рассказывает директор ФестиваляАрина Дробина. – Также мы хотим показать нашу новую площадку – Парк “Зарядье” -с разных сторон, чтобы каждый посетитель этого масштабного Фестиваля нашел себеактивность по душе, и – что немаловажно – стал участником диалога о жизнигорода”.18 июля, средаВ "Крокус Сити Холле" выступят американскиеэкспериментаторы из Аляски – Portugal. Музыканты презентуют поклонникам свойвосьмой альбом "Woodstock". Слава пришла к ним в 2009 году, когда они зажглипублику своими сетами на европейских фестивалях "Bonnaroo" и "Lollapalooza". Альбом"Woodstock" вышел в июне 2017 года после 5-летнего перерыва. Сингл из него "FeelIt Still" стали играть в барах по всему миру, и он вполне заслуженно получил награду"Грэмми".19 июля, четвергВ Центре фотографии братьевЛюмьер пройдет выставка "Душа московских улиц" известного фотографаВладимира Степанова. В рамках экспозиции будет представлено более 60оригинальных авторских фотографий 1956–1964 годов. Гостей ждет Москва, ее улицы,бульвары и дворики, а в них – реальная жизнь. Фотографу удалось точно передать настроение,детали быта и фактуру времени тех лет, оставив уникальные свидетельства о городе,который уже стал совсем другим. Выставка продлится до 16 сентября.В центре Москвы при поддержке Государственного музея В.В. Маяковского состоитсяхудожественная акция: актеры мюзикла "Маяковский" поздравят с юбилеемизвестного во всем мире поэта на Триумфальной площади у памятника, пространствовозле которого уже несколько десятков лет является излюбленным местомвыступлений молодых авторов.Актерыв образах эпохи продекламируют его известные стихи и представят музыкальныефрагменты из постановки. Также Триумфальная площадь превратится "в гид" потворчеству поэта: поверхность территории вокруг памятника на день преобразитсяв необычный стрит-объект "Триумф Маяковского". Пространство будет разделено назоны, посвященные разным направлениям творчества Маяковского: поэзия, в томчисле стихи для детей, кино, театр, реклама и другие.В РАМТе продолжаются Летниебалетные сезоны. Публике будет представлен спектакль "Баядерка". Знаменитыйфранцузский хореограф Мариус Петипа в конце XIX века создал балет на основедревней индийской легенды о трагической любви танцовщицы и воина. В те временаВосток был в моде: художники, поэты и композиторы в поисках вдохновения частообращались к экзотическим сюжетам. Музыку к балету написал чешский композиторЛюдвиг Минкус, много работавший в России.