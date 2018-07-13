Как разнообразить летние деньки? Конечно же, сходить на какое-нибудь
интересное мероприятия, будь то рок-концерт, фотовыставка или фестиваль
Франции. О самых значимых событиях ближайшего времени – в еженедельном обзоре Dni.Ru.
Как разнообразить летние деньки? Конечно же, сходить на какое-нибудь
интересное мероприятия, будь то рок-концерт, фотовыставка или фестиваль
Франции. О самых значимых событиях ближайшего времени – в еженедельном обзоре Dni.Ru.
13 июля, пятница
На стадионе "Открытие Арена"
состоится концерт легендарной рок-группы Guns N’ Roses с музыкантами из
оригинального "золотого" состава – Слэшем (гитара) и Даффом МакКаганом (бас-гитара).
Публика может ожидать лютый драйв "как в старые добрые времена", лучшие хиты
коллектива, а также, не исключено, свежие песни. Всем фанатам и просто
меломанам к посещению крайне рекомендуется.
В Главclub green concert отметит
свое 20-летие группа "Братья Грим". Коллектив получил народную популярность в середине
нулевых благодаря синглам "Ресницы" и "Кустурица". Близнецы Константин и Борис Бурдаевы после
оглушительного успеха стали выступать на ведущих российских фестивалях и
получили ряд национальных премий. На данный момент дискография группы насчитывает
шесть студийных альбомов, а из братьев в группе остался один Константин. Группа
намерена отметить круглую дату со дня основания коллектива большим летним
концертом.
14 июля, суббота
На сцене Театра.doc покажут
документальный спектакль петербургского Театра Поколений "67/871". В основу
постановки легли 67 документальных свидетельств о 871 дне ленинградской
блокады. Актеры Театра Поколений и их немецкие друзья из берлинского театра
Drama Panorama в течение года собирали документальный материал о блокаде, брали
интервью у очевидцев, искали документы в русских и немецких архивах. По этим
материалам Елена Гремина написала пьесу, и был поставлен спектакль. Данила
Корогодский, руководитель Театра Поколений: "Так случилось, что эта пьеса, если
я не ошибаюсь, стала последним драматургическим текстом Елены Греминой. Для нас
– особый долг перед ее памятью сыграть спектакль в Москве, в созданном ею
Театре.doc".
В Дизайн заводе "Флакон" пройдет
масштабный фестиваль – День Франции, приуроченный к национальному французскому
празднику – Дню взятия Бастилии. Территория Дизайн-завода будет разделена на
регионы Франции, где каждый сможет окунуться в культуру страны. В программе
концерт и бретонские танц, литературные чтения и встречи с французскими писателями
Танги Вьелем и Кристианом Гарсеном, кулинарный фестиваль и дегустации, лекции
по культуре и искусству, курсы французского языка для взрослых и детей, уличные
музыканты и художники, а также другие интересности и активности. Гостей будут
ждать игры, викторины, мастер-классы и традиционный парад французских
бульдогов.
Серию концертов
"Неоклассики" в "Зеленом театре ВДНХ. Сцена на воде" завершит композитор
Кирилл Рихтер. Он является обладателем дипломов МИФИ и Британской Высшей Школы
дизайна. Кирилл Рихтер экстерном закончил музыкальную школу за один год,
выступает с музыкантами-неоклассиками с мировыми именами, пишет музыку для
авторского кино. В числе его музыкальных
сочинений есть и фортепианные вальсы, и эксперименты со звукоизвлечением
классических инструментов в составе трио со скрипкой и виолончелью. Маэстро
является самым известным представителем новой музыкальной волны.
15 июля, воскресенье
В клубе "16 Тонн" выступит WOODJU,
артист электронной сцены, который регулярно появляется на актуальных
музыкальных событиях, успешно гастролирует, выступает на одной сцене с
именитыми музыкантами. Этой весной увидел свет новый альбом "Ephemeral", и вот гостям будет
представлена новая программа при участии живого барабанщика.
16 июля, понедельник
В спорткомплексе "Олимпийский"
состоится трибьют-концерт, приуроченный ко дню рождения Григория Лепса. Друзья Лепса,
известные артисты, соберутся вместе, чтобы исполнить его главные хиты. Самому
имениннику в этот день исполнится 56 лет. На сцену выйдут Валерий Меладзе,
Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Тимати, Стас Михайлов, "Руки Вверх!", Диана
Арбенина, Светлана Лобода, Эмин и многие другие. Каждый будет петь в
собственной манере. Концерт в таком уникальном формате пройдет впервые и станет
редкой возможностью услышать песни Лепса в интересной и неожиданной трактовке.
17 июля, вторник
В парке "Зарядье" стартует Фестиваль
Moscow Urban Forum. Это мероприятие, которое в этом году пройдет под девизом
"Связывая поколения, создано для тех, кто интересуется архитектурой и
урбанистикой. После деловой программы Форума в здании Филармонии откроются
кинопоказы, воркшопы и лекции. Состоятся серии беговых и пеших экскурсий, пройдут
занятия йогой на парящем мосту, научные дебаты и многое другое. “В этом году цель Фестиваля – объединить
людей всех возрастных и социальных групп, – рассказывает директор Фестиваля
Арина Дробина. – Также мы хотим показать нашу новую площадку – Парк “Зарядье” -
с разных сторон, чтобы каждый посетитель этого масштабного Фестиваля нашел себе
активность по душе, и – что немаловажно – стал участником диалога о жизни
города”.
18 июля, среда
В "Крокус Сити Холле" выступят американские
экспериментаторы из Аляски – Portugal. Музыканты презентуют поклонникам свой
восьмой альбом "Woodstock". Слава пришла к ним в 2009 году, когда они зажгли
публику своими сетами на европейских фестивалях "Bonnaroo" и "Lollapalooza". Альбом
"Woodstock" вышел в июне 2017 года после 5-летнего перерыва. Сингл из него "Feel
It Still" стали играть в барах по всему миру, и он вполне заслуженно получил награду
"Грэмми".
19 июля, четверг
В Центре фотографии братьев
Люмьер пройдет выставка "Душа московских улиц" известного фотографа
Владимира Степанова. В рамках экспозиции будет представлено более 60
оригинальных авторских фотографий 1956–1964 годов. Гостей ждет Москва, ее улицы,
бульвары и дворики, а в них – реальная жизнь. Фотографу удалось точно передать настроение,
детали быта и фактуру времени тех лет, оставив уникальные свидетельства о городе,
который уже стал совсем другим. Выставка продлится до 16 сентября.
В центре Москвы при поддержке Государственного музея В.В. Маяковского состоится
художественная акция: актеры мюзикла "Маяковский" поздравят с юбилеем
известного во всем мире поэта на Триумфальной площади у памятника, пространство
возле которого уже несколько десятков лет является излюбленным местом
выступлений молодых авторов.
Актеры
в образах эпохи продекламируют его известные стихи и представят музыкальные
фрагменты из постановки. Также Триумфальная площадь превратится "в гид" по
творчеству поэта: поверхность территории вокруг памятника на день преобразится
в необычный стрит-объект "Триумф Маяковского". Пространство будет разделено на
зоны, посвященные разным направлениям творчества Маяковского: поэзия, в том
числе стихи для детей, кино, театр, реклама и другие.
В РАМТе продолжаются Летние
балетные сезоны. Публике будет представлен спектакль "Баядерка". Знаменитый
французский хореограф Мариус Петипа в конце XIX века создал балет на основе
древней индийской легенды о трагической любви танцовщицы и воина. В те времена
Восток был в моде: художники, поэты и композиторы в поисках вдохновения часто
обращались к экзотическим сюжетам. Музыку к балету написал чешский композитор
Людвиг Минкус, много работавший в России.