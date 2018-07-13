Некоторым знакам Зодиака можно обвинять в своей любви к выпивке звезды. Кто же больше других неравнодушен к спиртным напиткам? Узнаем в обратном порядке: от принципиальных трезвенников до беспросветных алкоголиков.

Некоторым знакам Зодиака можно обвинятьв своей любви к выпивке звезды. Кто же больше других неравнодушен к спиртнымнапиткам? Узнаем в обратном порядке: от принципиальных трезвенников добеспросветных алкоголиков.12 место – КозерогАлкоголь не расслабляет представителейэтого земного знака. Сколько бы ни пил Козерог, а выпивать здоровье позволяеточень много, получить желаемое удовольствие и "отпустить себя" не получается. Ввесельчака спиртное Козерога не превращает, а наоборот, только добавляетуныния. Поэтому смысл употребления алкоголя теряется.Нередко выпить приходится подолгу службы. В офисе, на деловых встречах и корпоративных мероприятиях.Козерог способен пить сколько угодно, если это поможет продвижению по карьернойлестнице. Осознанно выбирает классику – виски и вино.11 место – ЛевЭтому "огненному" знаку хорошо и безалкоголя. Скромностью и зажатостью Львы не отличаются. Могут танцевать доупаду, болтать и шутить без дополнительного допинга. Перепить и наговоритьлишнего эти ребята очень боятся. Лишиться репутации и "упасть лицом в грязь" -страшный сон любого Льва.После первой рюмки во Львепросыпается артист. Он стремится захватить всеобщее внимание яркими выходками,его тянет на сцену – будь то караоке или танцпол. Подойдет даже барная стойка.Лев займет позицию, чтобы быть выше всех и заметнее.Львы выбирают дорогие напитки,пьют из красивых бокалов и не знают "золотой середины". Их девиз: "гулять такгулять". Только вот здоровья для масштабных попоек не хватает. Вечеринка салкоголем заканчивается сильной головной болью.10 место – ТелецЭтим ребятам нравится выпить и вкуснозакусить. Пьянеют Тельцы очень быстро, причем обожают сам процесс употреблениянапитков, а не результат. Как правило, представители этого знака начинают вечерв образе эстетов с бокалом шампанского, в середине гуляния становятся главнымимиролюбивыми добряками, а заканчивают вечеринку агрессивными спорщиками срюмкой водки в руке. Тельцам важно вовремя остановиться, но проще не питьвообще, чем ограничиваться несколькими бокалами. А то глядишь – и драка!9 место – ВесыЭтот знак не любит огорчать друзейсвоим "нет", поэтому выпивает частенько. И пьет все, чем угощают. Главная цель– веселье! Меру свою Весы хорошо знают, стараются не перебарщивать. А если этопроисходит, то превращаются из самых добрых и приличных людей в противныхпьяниц. Нельзя ведь постоянно быть милыми и хорошими. Похмелье у Весов протекаетмучительно – с таблетками, компрессом на лбу и рассолом.8 место – ДеваЭтот земной знак Зодиака любитдемонстрировать равнодушие к алкоголю. Девы согласны следовать "сухому закону"на вечеринке, готовы отвести напившихся друзей домой, разнять драки, убрать состолов и помыть посуду. Частенько все гулянье сидят с умным видом, на следующийдень отчитывают окружающих за глупые выходки. Но есть один нюанс – Девы могутпить в одиночестве. Они любят опустошить бокал вина после сложного рабочегодня, опрокинуть рюмку водки, если что-то затронуло струнки души. Таких людейназывают "тихими пьяницами". Выпивают Девы с целью ослабить пресловутыйсамоконтроль.7 место – РакАлкоголь делает Рака ещеэмоциональнее чем обычно. Выпить этот знак любит, особенно с изысканнымизакусками. Но не в шумной компании, а наедине с близким другом. Он любитпофилософствовать под рюмашку-другую, пороптать на судьбу, а после несколькихбутылок начинает откровенно ныть. Хобби пьяного Рака – звонки бывшимвозлюбленным. На следующий день эти "водные" ребята жалеют о выпитом. Клянутсябольше не пить. Совсем. Ни за что на свете! И иногда держат слово.6 место – ВодолеиПьяный и трезвый Водолей едваразличим. Он всегда полон оригинальных идей. Не знает сколько денег в кармане икоторый час. Кажется, даже дорогу домой не помнит. Водолей побаиваетсяалкоголя, так как не ведает, что отчебучит под его воздействием в очереднойраз. Но совсем отказаться от спиртного этому знаку сложно, так как атмосфера"алкогольной тусовки" манит его. Веселье и непринужденное общение – стихияВодолея. Хоть утром ожидает страшное похмелье и отсутствие денег.5 место – СтрелецСтрельцы – самые шумные пьяницы.Алкоголь любят искренне, пьют без повода, под градусом начинают высказыватьокружающим все, что думают. Поют песни, рассказывают длинные тосты, клянутсяблизким в любви и тут же оскорбляют. Могут пить очень много без вреда дляздоровья, и настойчиво спаивают других людей.Предпочитают заказывать самыеэкзотические коктейли. Их привлекают неизвестные заграничные названия, ингредиенты,которые сложно выговорить. Пьяный Стрелец может сесть в первый попавшийся поездили самолет и протрезветь уже в другой стране.4 место – РыбыЭтот водный знак абсолютно не умеетпить. Минимальная доза спиртного уносит Рыб в мир фантазий. Под градусом онисовершают глупости, порой опасные для их жизни. Алкоголь притягивает Рыб сострашной силой. Стоит начать с дегустации элитных напитков, как они уже мешаютвсе подряд и побольше. Остановиться в употреблении алкоголя Рыбам очень сложно.3 место – ОвенТрезвый Овен полон смелости ирешительности. Пьяный представитель этого огненного знака – настоящийсорвиголова. Его тянет на любое геройство. Он буквально "взрывается" отвыпитого спиртного. Пьянеет стремительно, самообладание теряет еще быстрее. Подградусом может прыгнуть и в огонь, и в воду, попытаться летать и пробивать лбомстены. Пьяные Овны нередко травмируют себя и других. Поэтому со временем друзьяначинают избегать попоек с этими бойкими ребятами. От одиночества этот"пламенный" знак очень страдает, и еще больше попадает под влияние пагубнойпривычки.Овны предпочитают серьезныенапитки – виски и коньяк. Не пренебрегают и водкой. Чем сильнее и крепчевыпитое, тем увереннее они себя чувствуют.2 место – БлизнецыУ Близнецов очень много друзей, и всезовут их на алкогольные вечеринки. Эти веселые озорники знают тысячи тостов,могут танцевать без музыки, смеяться без шуток, устраивать забавные конкурсы ипить самые "гремучие смеси". Они способны употреблять алкоголь стоя, сидя, лежаи вверх ногами. После нескольких рюмок Близнецы теряют голову. Танцуют,обнимаются и флиртуют со всеми подряд.Двойственная натура этого знакаво многом виновата в его пьянстве. Даже если Близнецы не нашли с кем упиться, всегдаможно воспользоваться "раздвоением личности" этого созвездия. Близнец сам себеотличный собутыльник и интересная компания.1 место – СкорпионПьяный Скорпион из сурового скептикапревращается в настоящую "душку". Присущая этому созвездию нелюдимостьулетучивается с первым бокалом спиртного. Он становится не сдержанным циником,а безобидным шутником. Отказываться от спиртного этот знак не умеет. Всестремятся напоить Скорпиона, чтоб разгадать его тайны. Увидеть скрытое под егомногочисленными масками. Алкоголь – мощный афродизиак для Скорпиона. Подградусом любвеобильность этих ловеласов проявляется во всей красе.