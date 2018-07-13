Некоторым знакам Зодиака можно обвинять
в своей любви к выпивке звезды. Кто же больше других неравнодушен к спиртным
напиткам? Узнаем в обратном порядке: от принципиальных трезвенников до
беспросветных алкоголиков.
Некоторым знакам Зодиака можно обвинять
в своей любви к выпивке звезды. Кто же больше других неравнодушен к спиртным
напиткам? Узнаем в обратном порядке: от принципиальных трезвенников до
беспросветных алкоголиков.
12 место – Козерог
Алкоголь не расслабляет представителей
этого земного знака. Сколько бы ни пил Козерог, а выпивать здоровье позволяет
очень много, получить желаемое удовольствие и "отпустить себя" не получается. В
весельчака спиртное Козерога не превращает, а наоборот, только добавляет
уныния. Поэтому смысл употребления алкоголя теряется.
Нередко выпить приходится по
долгу службы. В офисе, на деловых встречах и корпоративных мероприятиях.
Козерог способен пить сколько угодно, если это поможет продвижению по карьерной
лестнице. Осознанно выбирает классику – виски и вино.
11 место – Лев
Этому "огненному" знаку хорошо и без
алкоголя. Скромностью и зажатостью Львы не отличаются. Могут танцевать до
упаду, болтать и шутить без дополнительного допинга. Перепить и наговорить
лишнего эти ребята очень боятся. Лишиться репутации и "упасть лицом в грязь" -
страшный сон любого Льва.
После первой рюмки во Льве
просыпается артист. Он стремится захватить всеобщее внимание яркими выходками,
его тянет на сцену – будь то караоке или танцпол. Подойдет даже барная стойка.
Лев займет позицию, чтобы быть выше всех и заметнее.
Львы выбирают дорогие напитки,
пьют из красивых бокалов и не знают "золотой середины". Их девиз: "гулять так
гулять". Только вот здоровья для масштабных попоек не хватает. Вечеринка с
алкоголем заканчивается сильной головной болью.
10 место – Телец
Этим ребятам нравится выпить и вкусно
закусить. Пьянеют Тельцы очень быстро, причем обожают сам процесс употребления
напитков, а не результат. Как правило, представители этого знака начинают вечер
в образе эстетов с бокалом шампанского, в середине гуляния становятся главными
миролюбивыми добряками, а заканчивают вечеринку агрессивными спорщиками с
рюмкой водки в руке. Тельцам важно вовремя остановиться, но проще не пить
вообще, чем ограничиваться несколькими бокалами. А то глядишь – и драка!
9 место – Весы
Этот знак не любит огорчать друзей
своим "нет", поэтому выпивает частенько. И пьет все, чем угощают. Главная цель
– веселье! Меру свою Весы хорошо знают, стараются не перебарщивать. А если это
происходит, то превращаются из самых добрых и приличных людей в противных
пьяниц. Нельзя ведь постоянно быть милыми и хорошими. Похмелье у Весов протекает
мучительно – с таблетками, компрессом на лбу и рассолом.
8 место – Дева
Этот земной знак Зодиака любит
демонстрировать равнодушие к алкоголю. Девы согласны следовать "сухому закону"
на вечеринке, готовы отвести напившихся друзей домой, разнять драки, убрать со
столов и помыть посуду. Частенько все гулянье сидят с умным видом, на следующий
день отчитывают окружающих за глупые выходки. Но есть один нюанс – Девы могут
пить в одиночестве. Они любят опустошить бокал вина после сложного рабочего
дня, опрокинуть рюмку водки, если что-то затронуло струнки души. Таких людей
называют "тихими пьяницами". Выпивают Девы с целью ослабить пресловутый
самоконтроль.
7 место – Рак
Алкоголь делает Рака еще
эмоциональнее чем обычно. Выпить этот знак любит, особенно с изысканными
закусками. Но не в шумной компании, а наедине с близким другом. Он любит
пофилософствовать под рюмашку-другую, пороптать на судьбу, а после нескольких
бутылок начинает откровенно ныть. Хобби пьяного Рака – звонки бывшим
возлюбленным. На следующий день эти "водные" ребята жалеют о выпитом. Клянутся
больше не пить. Совсем. Ни за что на свете! И иногда держат слово.
6 место – Водолеи
Пьяный и трезвый Водолей едва
различим. Он всегда полон оригинальных идей. Не знает сколько денег в кармане и
который час. Кажется, даже дорогу домой не помнит. Водолей побаивается
алкоголя, так как не ведает, что отчебучит под его воздействием в очередной
раз. Но совсем отказаться от спиртного этому знаку сложно, так как атмосфера
"алкогольной тусовки" манит его. Веселье и непринужденное общение – стихия
Водолея. Хоть утром ожидает страшное похмелье и отсутствие денег.
5 место – Стрелец
Стрельцы – самые шумные пьяницы.
Алкоголь любят искренне, пьют без повода, под градусом начинают высказывать
окружающим все, что думают. Поют песни, рассказывают длинные тосты, клянутся
близким в любви и тут же оскорбляют. Могут пить очень много без вреда для
здоровья, и настойчиво спаивают других людей.
Предпочитают заказывать самые
экзотические коктейли. Их привлекают неизвестные заграничные названия, ингредиенты,
которые сложно выговорить. Пьяный Стрелец может сесть в первый попавшийся поезд
или самолет и протрезветь уже в другой стране.
4 место – Рыбы
Этот водный знак абсолютно не умеет
пить. Минимальная доза спиртного уносит Рыб в мир фантазий. Под градусом они
совершают глупости, порой опасные для их жизни. Алкоголь притягивает Рыб со
страшной силой. Стоит начать с дегустации элитных напитков, как они уже мешают
все подряд и побольше. Остановиться в употреблении алкоголя Рыбам очень сложно.
3 место – Овен
Трезвый Овен полон смелости и
решительности. Пьяный представитель этого огненного знака – настоящий
сорвиголова. Его тянет на любое геройство. Он буквально "взрывается" от
выпитого спиртного. Пьянеет стремительно, самообладание теряет еще быстрее. Под
градусом может прыгнуть и в огонь, и в воду, попытаться летать и пробивать лбом
стены. Пьяные Овны нередко травмируют себя и других. Поэтому со временем друзья
начинают избегать попоек с этими бойкими ребятами. От одиночества этот
"пламенный" знак очень страдает, и еще больше попадает под влияние пагубной
привычки.
Овны предпочитают серьезные
напитки – виски и коньяк. Не пренебрегают и водкой. Чем сильнее и крепче
выпитое, тем увереннее они себя чувствуют.
2 место – Близнецы
У Близнецов очень много друзей, и все
зовут их на алкогольные вечеринки. Эти веселые озорники знают тысячи тостов,
могут танцевать без музыки, смеяться без шуток, устраивать забавные конкурсы и
пить самые "гремучие смеси". Они способны употреблять алкоголь стоя, сидя, лежа
и вверх ногами. После нескольких рюмок Близнецы теряют голову. Танцуют,
обнимаются и флиртуют со всеми подряд.
Двойственная натура этого знака
во многом виновата в его пьянстве. Даже если Близнецы не нашли с кем упиться, всегда
можно воспользоваться "раздвоением личности" этого созвездия. Близнец сам себе
отличный собутыльник и интересная компания.
1 место – Скорпион
Пьяный Скорпион из сурового скептика
превращается в настоящую "душку". Присущая этому созвездию нелюдимость
улетучивается с первым бокалом спиртного. Он становится не сдержанным циником,
а безобидным шутником. Отказываться от спиртного этот знак не умеет. Все
стремятся напоить Скорпиона, чтоб разгадать его тайны. Увидеть скрытое под его
многочисленными масками. Алкоголь – мощный афродизиак для Скорпиона. Под
градусом любвеобильность этих ловеласов проявляется во всей красе.