Самая сексуальная ведущая прогноза погоды из Бразилии Сол Перес призналась в своих сексуальных предпочтениях. Оказалось, что красотку возбуждает интим с продуктами.

Самая сексуальная ведущая прогноза погоды из БразилииСол Перес призналась в своих сексуальных предпочтениях.Оказалось, что красотку возбуждает интим с продуктами.Длятеледивы секрет успешной близости – в еде. Перед тем, как отправитьсясо своим избранником в кровать, 24-летняя блондинка любит поесть.Также Сол Пересэкспериментировать в постели. Например, играть во время секса с мороженым.Главное для самой горячей ведущей, чтобы близость всегда была разнообразной.При этом для нее не принципиально: будет ли секс быстрым и жестким или медленнымнежным, передает По словам Перес, в этом деле все зависит отконкретного момента.Ранее девушка признавалась,что сексуальность ее тела – это плод регулярной тяжелой работы над собой. Пословам звезды, держать себя в форме ей помогают занятия фитнесом и тяжелойатлетикой.Сол настолько трепетноотносится к своему теле, что даже застраховала ягодицы, которые, к слову, принеслией бешеную популярность в Сети. Как писали Dni.Ru, если с пятой точкой телеведущей случится что-то плохое, она получит стотысяч долларов. Ранее сообщалось, что Перес получила 250 тысяч фунтов засемь откровенных выступлений в театре "Очарованный остров".