Самая сексуальная ведущая прогноза погоды из Бразилии
Сол Перес призналась в своих сексуальных предпочтениях.
Оказалось, что красотку возбуждает интим с продуктами.
Самая сексуальная ведущая прогноза погоды из Бразилии
Сол Перес призналась в своих сексуальных предпочтениях.
Оказалось, что красотку возбуждает интим с продуктами.
Для
теледивы секрет успешной близости – в еде. Перед тем, как отправиться
со своим избранником в кровать, 24-летняя блондинка любит поесть.
Также Сол Перес
экспериментировать в постели. Например, играть во время секса с мороженым.
Главное для самой горячей ведущей, чтобы близость всегда была разнообразной.
При этом для нее не принципиально: будет ли секс быстрым и жестким или медленным
нежным, передает По словам Перес, в этом деле все зависит от
конкретного момента.
Ранее девушка признавалась,
что сексуальность ее тела – это плод регулярной тяжелой работы над собой. По
словам звезды, держать себя в форме ей помогают занятия фитнесом и тяжелой
атлетикой.
Сол настолько трепетно
относится к своему теле, что даже застраховала ягодицы, которые, к слову, принесли
ей бешеную популярность в Сети. Как писали Dni.Ru, если с пятой точкой телеведущей случится что-то плохое, она получит сто
тысяч долларов. Ранее сообщалось, что Перес получила 250 тысяч фунтов за
семь откровенных выступлений в театре "Очарованный остров".