Иностранные гости, приехавшие в Россию на чемпионат мира по футболу, в восторге от московской архитектуры. Об этом рассказал журналистам глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин после встречи с представителями архитектурного сообщества.

Иностранные гости, приехавшие в Россию на чемпионат мира пофутболу, в восторге от московской архитектуры. Об этом рассказал журналистам главастоличного Стройкомплекса Марат Хуснуллин после встречи с представителямиархитектурного сообщества.Московские власти активно сотрудничают с архитекторами, сообщилзаммэра. "Мэр Сергей Собянин поставил перед нами задачу качественнореализовывать красивые архитектурные проекты, поэтому мы сейчас увеличиваемколичество конкуров в этой сфере", – сказал Хуснуллин.По его словам, к конкурсам привлекаются международныеучастники в лице лучших архитектурных бюро и молодые российские архитекторы. Ниодин знаковый объект (новые станции метро, транспортные развязки) не обходитсябез конкурсов на его лучшее воплощение, в год их проходит несколько десятков.В частности на прошлой неделе были подведены итоги первыхконкурсов на грант мэра, специальными денежными призами отмечены пять номинаций.Глава Стройкомплекса считает, что проведение конкурсов на лучший проект того илииного объекта повышает качество архитектуры в столице.Одним из знаковых проектов последних лет Марат Хуснуллинназвал парк "Зарядье". Его уже полюбили москвичи, а гости столицыобязательно приходят сюда после традиционного посещения Красной площади иКремля.На следующей неделе в парке пройдет 8-ой международный Urban Forum. На его площадках будутобсуждать лучшие идеи и проекты в области архитектуры и градостроительства.Глава Стройкомплекса сообщил, что интерес к этой встрече колоссальный– уже заявлено участие 30 иностранных делегаций и более 300 спикеров. Всепосетители парка смогут вечерами, после 18 часов посетить выставку, посвященнуюлучшим городским проектам. Она будет работать в дни проведения форума с 17 по22 июля.На встрече обсуждались, среди прочего, законодательныевопросы, связанные с регулированием в сфере градостроительства. Также речь шлаи о масштабной программе реновации, которую активно поддержали москвичи.Руководитель Стройкомплекса рассказал, что к проекту подключились и районныеархитекторы. Сейчас их роль в градостроительном наполнении Москвы существенновозросла."Реализуя программу реновации, мы ставим передрайонными архитекторами задачу сделать территорию всех микрорайонов болееблагоустроенной и комфортной для проживания", – сказал Марат Хуснуллин.Говоря о реновации, глава Стройкомплекса отметил рольучастия в ней молодых архитекторов. "Те работы, которые они предлагают –очень интересные и креативные. Мы считаем, что молодежь нужно обязательнопривлекать к развитию города", – резюмировал заммэра.Возможно, что именно кто-то из молодых московскихархитекторов предложит идею переформатирования монорельсового участка метро,связывающего Серпуховскую и Калужско-Рижскую линии на севере столицы.По словамМарата Хуснуллина, власти задумали построить на базе монорельса трамвайнуюлинию и интегрировать ее в уже существующие трамвайные маршруты.