Губернатор области Светлана Орлова зарегистрировала аккаунты во всех социальных сетях. После рабочего визита в Струнино Светлана Орлова решила об открытии аккаунтов в таких сетях, как: «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Instagram» «Facebook» и «Twitter». В отличие от многих чиновников Губернатор области открыла публичные страницы для комментирования.
Губернатор области Светлана Орлова
зарегистрировала аккаунты во всех социальных сетях. После рабочего визита в Струнино Светлана Орлова
решила об открытии аккаунтов в таких сетях, как: ВКонтакте, Одноклассниках, Instagram Facebook и Twitter. В отличие от многих чиновников Губернатор области открыла публичные страницы для комментирования. Таким образом, теоретически пообщаться с Орловой можно, не выходя из дома. Конечно, далеко не факт, что все сообщения первое лицо региона будет читать лично.