× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/13-07-2018-gubernator-v-seti.html" target="_blank">Губернатор в сети</a> - Губернатор области Светлана Орлова зарегистрировала аккаунты во всех социальных сетях. После рабочего визита в Струнино Светлана Орлова решила об открытии аккаунтов в таких сетях, как: «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Instagram» «Facebook» и «Twitter». В отличие от многих чиновников Губернатор области открыла публичные страницы для комментирования.