Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла решение допустить до мировых стартов еще пятерых спортсменов из России. Общее число россиян, получивших разрешение от IAAF в 2018 году, составило 72 человека. Напомним, что все российские атлеты выступают под нейтральным флагом.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла решение допустить до мировых стартов еще пятерых спортсменов из России. Общее число россиян, получивших разрешение от IAAF в 2018 году, составило 72 человека. Напомним, что все российские атлеты выступают под нейтральным флагом.13 июля IAAF допустила к международным соревнованиям Ринаса Ахмадеева (10000 м, полумарафон), Артема Алексеева (марафон), Дениса Лукьянова (метание молота), Артема Денмухаметова (бег на 400 м) и Елизавету Цареву (метание молота), сообщает ТАСС.В то же время 57 легкоатлетов из России не получили допуска от IAAF из-за нарушения допинговых правил.