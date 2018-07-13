Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов прокомментировал решение комиссии по этике FIDE отстранить функционера от занимаемой должности. Он заявил, что его нахождение под санкциями Минфина США не является нарушением этических правил организации.

Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов прокомментировал решение комиссии по этике FIDE отстранить функционера от занимаемой должности. Он заявил, что его нахождение под санкциями Минфина США не является нарушением этических правил организации."Это смешно, потому что комиссия по этике не может такие решения принимать. Я подал в суд, буду разбираться с этой комиссией. Наверное, испугавшись влияния США, они стали просить, чтобы я ушел в отставку", — цитирует Илюмжинова "Спорт-экспресс".Функционер назвал решение комиссии "политическим" и обвинил вице-президента FIDE Георгиоса Макропулоса в трусости. "Макропулос испугался и лично сам написал в комиссию по этике, чтобы меня отстранили. На мой взгляд, это вопрос не этики, а политики", — заявил Илюмжинов.13 июля стало известно, что комиссия по этике Международной шахматной федерации отстранила президента FIDE с занимаемой должности. Однако Илюмжинов не согласился с этим решением, отметив, что только конгресс организации может лишить его поста.