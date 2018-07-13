На столичном рынке недвижимости наблюдается повышенный спрос. Только в мае текущего года в Москве было заключено почти в два раза больше договоров долевого участия (ДДУ), чем за аналогичный период прошлого года. О тенденциях в этой сфере рассказал первый заместитель генерального директора по девелопменту компании Мосинжпроект, гендиректор Управления экспериментальной застройки микрорайонов Альберт Суниев.

На столичном рынке недвижимости наблюдается повышенныйспрос. Только в мае текущего года в Москве было заключено почти в два разабольше договоров долевого участия (ДДУ), чем за аналогичный период прошлогогода. О тенденциях в этой сфере рассказал первый заместитель генерального директора подевелопменту компании "Мосинжпроект", гендиректор "Управленияэкспериментальной застройки микрорайонов" Альберт Суниев.Москва продолжает оставаться привлекательным рынкомдля девелоперов и покупателей. Так, в июне 2018 года в столице стартовали сразушесть новых жилых проектов в Северном, Зеленоградском и других округах столицы,причем в формате как квартир, так и апартаментов. Кроме того, отметил Суниев,дополнительно были введены новые корпуса в восьми уже строящихся жилыхкомплексах.Всего за второй квартал текущего года в старых границахМосквы началось возведение 42 корпусов, включая 11 новых проектов. По словамСуниева, общий объем предложения составил 3 291 лот. Он отметил, чтобольшинство нового жилья относится к категории бизнес-класса – 59%. На второмместе расположился комфорткласс – 37%. А вот доля класса эконом совсем невелика– всего лишь 3%. Но самая маленькая доля в объеме нового жилья у проектов вэлитном сегменте – 1%.Как отметил гендиректор "Управления экспериментальнойзастройки микрорайонов", всего за первое полугодие этого года на рынкенедвижимости в старых границах столицы было введено 102 корпуса, из них30 – новые проекты. Общий объем экспозиции составил 9 129 лотов. "Всравнении с 1 полугодием 2017г. объем нового предложение увеличился на 10,9% поколичеству корпусов, но при этом уменьшился на 14,3% по количеству новых проектов",– подчеркнул Суниев.Говоря о совокупном объеме предложения на рынке СтаройМосквы, он отметил, что на конец второго квартала текущего года он составил 3157,9 тысячи квадратных метров, большая часть из них – 78% – квартиры, аоставшиеся 22% – апартаменты. Общее количество лотов превысило 44 тысячи штук.При этом первый заместитель гендиректора по девелопменту"Мосинжпроекта" констатировал, что совокупный объем по итогам второгоквартала текущего года сократился на 6,2%, а объем экспозиции жилья снизился на8,2%, между тем объем экспозиции апартаментов увеличился на 1,6%. (за год – на8,4% для квартир и на 4,8% для апартаментов). В целом, добавил Суниев, количествопредложения уменьшилось на 5,8%."Снижение показателя обусловлено повышенным спросом, атакже частичным снятием объемов с реализации", – пояснил Суниев.При этом цена квадратного метра в столице демонстрируетустойчивый рост. За второй квартал текущего года средняя стоимость"квадрата", не учитывая элитное жилье, выросла в старых границах столицына 0,9% и достигла отметки в 208,3 тысячи рублей. Впрочем, с учетом скидок цена "квадрата" может опускаться до 195 тысяч рублей.По словам гендиректора "Управления экспериментальнойзастройки микрорайонов", с начала этого года отмечается устойчиваятенденция на повышение средней цены предложения – плюс 4,1% за шесть месяцев.Суниев полагает, что потенциал роста стоимости еще не исчерпан. "Доконца года возможно дальнейшее увеличение цен, связанное с введением проектногофинансирования, что повышает затраты застройщиков", – пояснил Суниев.Всего же, учитывая скидки, корректировка цены на столичную недвижимость вверхсоставила 3,2%.Рассказал первый заместитель гендиректора по девелопментукомпании "Мосинжпроект" и о стоимости квадратного метра по классамжилья. Он отметил, что самая низкая цена на столичные "квадраты"по-прежнему в эконом-классе – 117,8 тысячи рублей. Рост за квартал составил2,8%. Комфорткласс уже значительно дороже – 179,1 тысяча рублей за"квадрат" (плюс 2,5% за квартал). Еще выше расположилась цена нажилье в классе бизнес – 259,2 тысячи рублей за "квадрат" (плюс 0,8%).Традиционно дороже всех стоит элит-класс – 734, 1 тысяча рублей, рост заквартал составил 1,7%, подчеркнул Суниев.За прошедший год, то есть со второго квартала 2017 года, увеличение стоимости жилья в эконом-, комфорт– и бизнес-классе составило 1%, 4,1% и0,8% соответственно. А вот элитное жилье просело в цене, отметилгендиректор "Управления экспериментальной застройки микрорайонов": совторого квартала 2017 года оно потеряло в стоимости 8,6%.Говоря про уровень спроса, Суниев отметил увеличениеколичества сделок по договорам долевого участия (ДДУ). "В апреле 2018 годабыло зарегистрировано 6 105 сделок ДДУ, что на 19% выше аналогичного показателяапреля 2017 года.В мае 2018 года было зарегистрировано порядка 6 273 сделкиДДУ, что почти вдвое выше аналогичного показателя мая 2017-го", -конкретизировал Суниев.Отдельно первый заместитель гендиректора по девелопментукомпании "Мосинжпроект" остановился на Новой Москве. В прошлом месяцена рынок недвижимости присоединенных территорий вышло 11 новых корпусов вчетырех строящихся жилых комплексах. "Всего за второй квартал 2018 года нарынок Новой Москвы было выведено 19 новых корпусов, в том числе один новыйпроект", – сказал Суниев, добавив, что общий объем предложения составил 2185 лотов. Что касается средней стоимости квадратного метра, то она повысиласьна 1,8% – до 106,1 тысячи рублей – плюс 2,9% с начала 2018 года."Снижающиеся ипотечные ставки, стандартные иувеличенные скидки от застройщиков, переход на проектное финансирование – всеэто послужило основным катализатором спроса", – пояснил он.О том, как повлияют на рынок недвижимости изменения вдолевое законодательство, вступившие в силу с 1 июля, можно будет говорить лишьпо итогам третьего квартала 2018 года, полагает заместитель гендиректора подевелопменту компании "Мосинжпроект". "Сейчас застройщиковожидает период перевода всех текущих проектов на банковское сопровождение",– сказал Суниев, напомнив, что теперь в отношении каждого разрешения настроительство предполагается использовать отдельные эскроу-счета.Говоря о предпочтениях россиян, он отметил, что охотнеевсего люди приобретают новостройки на стадии внутренних работ. Предпочтениетаким домам отдали 41% покупателей. Около 20% совершают сделку на этапезавершения монолитных работ, а на стадии котлована квартиры приобретают 18%.Среди факторов, которые люди больше всего учитывают привыборе жилья, Суниев назвал надежность застройщика, транспортную доступностьпроекта, наличие социальной и коммерческой инфраструктуры и их строительство врамках реализации проекта жилого комплекса, наличие в непосредственной близостипрогулочных зон."Также клиенты смотрят на технологичность ипрезентабельность фасадов, наличие дизайнерской отделки входных групп иувеличенную площадь остекления", – добавил он.По его словам, современный покупатель не желаетпереплачивать за нефункциональные квадратные метры, отдавая предпочтениеудачным планировочным решением, предполагающими максимально полезную площадьквартиры. Немалую важность также имеет площадь кухни. Суниев отметил, чтопокупатели жилья, выбирая квартиру с классической планировкой, отдаютпредпочтение кухне с площадью не менее 10-12 квадратных метров. Вместе с тем,отметил он, все популярнее становятся так называемые евро-планировки, где кухняи гостиная представляют собой единое пространство.При этом спрос в нынешний летний период по-прежнемусохраняется на высоком уровне, подчеркнул гендиректор "Управленияэкспериментальной застройки микрорайонов". "Из года в год в летнийпериод наблюдалось ослабление покупательской активности, связанное с периодомежегодных отпусков, так же, как и в мае в связи с праздничными днями. Однако вмае текущего года традиционный фактор сезонности не был зафиксирован", -резюмировал он.