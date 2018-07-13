Команда немецких учёных доказала, что обувь, а точнее, её отсутствие, влияет на развитие моторных навыков ног в детстве. Оказывается, у малышей и подростков, которые много ходят и бегают босиком, улучшаются способность сохранять равновесие, спринтерские навыки и умение прыгать.

Команда учёных из Йенского университета имени Фридриха Шиллера (Германия) доказала, что обувь, а точнее, её отсутствие, влияет на развитие моторных навыков ног в детстве. Оказывается, у детей и подростков, которые много ходят и бегают босиком, улучшаются способность сохранять равновесие, спринтерские навыки и умение прыгать.Исследование показало, что все эти преимущества особенно заметны в возрасте 6-10 лет, затем полезные эффекты от хождения босиком несколько снижаются, но не исчезают полностью."Прогулки босиком считаются более естественными, и использование обуви уже давно рассматривается как фактор, влияющий на здоровье и развитие моделей движения", — рассказывает глава научной группы профессор Астрид Цех (Astrid Zech).По её словам, предыдущие исследования указывают на то, что физическая активность без обуви изменяет биомеханику бега и прыжков у детей и даже взрослых. Впрочем, для того, чтобы это открытие стало клинически значимым, у учёных не хватало данных."Мы хотели впервые исследовать, действительно ли изменение биомеханики стопы из-за движений босиком имеют отношение к развитию основных двигательных навыков в детстве и юности", — поясняет учёный.Её команда пригласила к участию в работе 810 детей и подростков: это были ученики начальных и средних классов и, что принципиально важно, дети росли в разных условиях. Часть из них проживала в сельских регионах Южной Африки, а другая часть – в городах на севере Германии. Основная разница заключалась в том, что дети из первой группы привыкли ходить босиком, ну а дети из второй большую часть времени проводили в обуви.Все добровольцы прошли ряд тестов (босыми и в обуви), чтобы специалисты могли оценить различные двигательные навыки.Результаты показали, что дети и подростки, привыкшие ходить босиком, лучше справлялись с заданиями на баланс и прыжки, чем участники, которые постоянно носили обувь. Это различие наблюдалось во всех возрастных группах: 6-10 лет, 11-14 лет и 15-18 лет. Но самые лучшие навыки были отмечены у детей в возрасте 6-10 лет. Любопытно, что и с заданиями они справлялись лучше, когда были разуты.Авторы работы отмечают, что большинство африканских детей ходят в школу, занимаются спортом и проводят досуг босиком. И тот факт, что они лучше справились с заданиями на сохранение баланса и прыжки, только подтверждает гипотезу, что развитие основных моторных навыков ног в детском и подростковом возрасте по крайней мере частично зависит от того, во что обут (или не обут) ребёнок.Примечательно, что результаты заданий, связанных с бегом, отличались, в особенности для детей в возрасте от 11 до 14 лет. В этом случае европейские дети лучше справлялись с тестами, и у обеих групп показатели были выше, когда участники выполняли задания в обуви.Дело в том, говорит Астрид Зах, что окружающая среда – тот фактор, который не может быть стандартизирован. В Южной Африке тесты проходили на открытом воздухе при различных погодных условиях, а детям приходилось бегать по разным поверхностям. В Германии же тесты проводились в спортивном зале.Немаловажно и то, какую конкретно обувь носит ребёнок большую часть времени (для европейских детей это в основном спортивная обувь). В этом направлении учёные хотят провести больше исследований: они полагают, что на развитие определённых навыков, например, бега, тип обуви оказывает существенное влияние.Специалисты заключают, что итоги их работы, опубликованной в издании Frontiers in Pediatrics, могут быть полезны для создания новых комплексов физических упражнений и спортивных программ для детей. Родителям также рекомендуется поощрять желание ребёнка ходить босиком, в том числе дома.Напомним, что ранее авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других исследованиях, касающихся детей. Например, оказалось, что уроки музыки развивают языковые способности детей лучше, чем чтение, а метод пряника и кнута не работает при воспитании. Кроме того, учёные составили инструкции для родителей, которые хотят вырастить гения.