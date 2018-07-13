Зоопарк объявил вознаграждение за поимку и возврат попугая

Зоопарк объявил вознаграждение за поимку и возврат попугаяИвановский зоопарк объявил вознаграждение за поимку и возврат желтохохлого какаду по кличке Карлуша, сообщается на странице зоопарка в социальной сети.Ручной попугай случайно вылетел из вольера вечером 12 июля. Сотрудники зоопарка просят всех обладающих информацией о местонахождении попугая сообщить по телефонам: 8 (4932) 30-09-58, 8-915-844-89-54, 8-920-341-69-19 или 8 (4932) 32-36-66.«За поимку и возврат птицы гарантировано вознаграждение», — говорится в сообщении зоопарка.