Израильский зенитный-ракетный комплекс Patriot запустил ракету по неизвестному беспилотному летательному аппарату, который двигался со стороны Сирии. Попали или нет, не сообщается. Аналогичный случай произошел в минувшую среду. ЦАХАЛ уничтожил дрон сирийских вооруженных сил.

Израильский зенитный-ракетный комплекс Patriot запустил ракету по неизвестному беспилотному летательному аппарату, который двигался со стороны Сирии. Попали или нет, не сообщается, пишет агентство ТАСС.Аналогичный случай произошел в минувшую среду. ЦАХАЛ уничтожил дрон сирийских вооруженных сил.Напомним, о том, что Patriоt способен перехватывать даже небольшие любительские беспилотники, стало известно в 2017 году. Но тогда американский генерал Дэвид Перкинс назвал это "чудовищным перебором". Так как цена одной ракеты ЗРК достигает 3 миллионов долларов, а любительский беспилотиник может стоить всего несколько сотне долларов.