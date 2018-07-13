Звезда шоу Голос Светлана Феодулова выиграла суд за право проживания рядом с дочерью с синдромом Дауна Сонечкой. Бывший муж звезды Сергей Хамицкий сначала пытался силой вырвать ребенка из рук матери, а после обратился к Фемиде.

Звезда шоу "Голос" Светлана Феодулова выиграла суд за правопроживания рядом с дочерью с синдромом Дауна Сонечкой. Бывший муж звезды СергейХамицкий сначала пытался силой вырвать ребенка из рук матери, а после обратилсяк Фемиде.Светлана долгое время судилась с бывшем мужем за праворастить девочку. Казалось, волокита и тяжбы не закончатся никогда. На заседанияхФеодулова многое выслушала в свою сторону.Хамицкий поливал ее грязью, обвинял вупотреблении наркотиков и рассказывал о том, что бывшая жена препятствует его встречамс ребенком.Однако комментарии отца девочки суд во внимание не принял.Фемида встала на сторону Светланы, ребенок останется с ней. "На суд муж не явился,адвокат его сбежал с суда, ребенок будет жить со мной. Ну, а сейчас Сергейпытается оправдать себя, что это был вынужденный крик души, что он действовал винтересах ребенка, а еще – что сделал это на почве ревности", – вспоминаетпроцесс звезда.По словам артистки, Сергей материально не поддерживает дочьс начала 2018 года. "Ему определили двойные алименты, потому что ребенок синвалидностью. Но для меня сейчас алименты не главное. Он вообще с января ниразу не перечислил нам денег. Только за две недели до суда вдруг выплатил 20тысяч рублей", – рассказала Феодулова в интервью Womanhit.ru.Девушка отметила, что после развода осталась ни с чем. В доме,в котором они когда-то жили, экс-возлюбленный поменял замки. Светлана теперь неможет забрать оттуда вещи Сонечки.Как писали Dni.Ru, в конце июня 2018 года бывший муж звезды "Голоса"попытался силой забрать девочку у матери. Сговорившись с двумя приятелями, он,под предлогом общения с дочерью, встретился с Феодуловой, вырвал у нее ребенкаиз рук и пытался сбежать. "Встали два мужчины, схватили меня. Он попытался убежать. Спасибобольшое людям неравнодушным – мы сидели в кафе, кафе было полное, час пик", -вспоминала случившееся артистка.