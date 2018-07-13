Звезда шоу Голос Светлана Феодулова выиграла суд за право
проживания рядом с дочерью с синдромом Дауна Сонечкой. Бывший муж звезды Сергей
Хамицкий сначала пытался силой вырвать ребенка из рук матери, а после обратился
к Фемиде.
Звезда шоу "Голос" Светлана Феодулова выиграла суд за право
проживания рядом с дочерью с синдромом Дауна Сонечкой. Бывший муж звезды Сергей
Хамицкий сначала пытался силой вырвать ребенка из рук матери, а после обратился
к Фемиде.
Светлана долгое время судилась с бывшем мужем за право
растить девочку. Казалось, волокита и тяжбы не закончатся никогда. На заседаниях
Феодулова многое выслушала в свою сторону.
Хамицкий поливал ее грязью, обвинял в
употреблении наркотиков и рассказывал о том, что бывшая жена препятствует его встречам
с ребенком.
Однако комментарии отца девочки суд во внимание не принял.
Фемида встала на сторону Светланы, ребенок останется с ней. "На суд муж не явился,
адвокат его сбежал с суда, ребенок будет жить со мной. Ну, а сейчас Сергей
пытается оправдать себя, что это был вынужденный крик души, что он действовал в
интересах ребенка, а еще – что сделал это на почве ревности", – вспоминает
процесс звезда.
По словам артистки, Сергей материально не поддерживает дочь
с начала 2018 года. "Ему определили двойные алименты, потому что ребенок с
инвалидностью. Но для меня сейчас алименты не главное. Он вообще с января ни
разу не перечислил нам денег. Только за две недели до суда вдруг выплатил 20
тысяч рублей", – рассказала Феодулова в интервью Womanhit.ru.
Девушка отметила, что после развода осталась ни с чем. В доме,
в котором они когда-то жили, экс-возлюбленный поменял замки. Светлана теперь не
может забрать оттуда вещи Сонечки.
Как писали Dni.Ru, в конце июня 2018 года бывший муж звезды "Голоса"
попытался силой забрать девочку у матери. Сговорившись с двумя приятелями, он,
под предлогом общения с дочерью, встретился с Феодуловой, вырвал у нее ребенка
из рук и пытался сбежать. "Встали два мужчины, схватили меня. Он попытался убежать. Спасибо
большое людям неравнодушным – мы сидели в кафе, кафе было полное, час пик", -
вспоминала случившееся артистка.