Иностранную туристку изнасиловали и ограбили в лесу возле Чернобыля. Преступники утверждают, что просто воспользовались моментом.

Иностранную туристку изнасиловали и ограбили в лесу возлеЧернобыля. Преступники утверждают, что просто "воспользовались моментом".Популярный блогер, гражданка одной из стран бывшего СССР,выбралась из леса к КПП "Дитятки" на границе зоны отчуждения ЧАЭС 10июля. Она сообщила, что ее изнасиловали и ограбили двое мужчин.Как выяснилось, путешествующая автостопом туристкаостановила попутную машину и попросила подвезти ее к белорусской границе. Сидевшиев автомобиле двое мужчин согласились. По дороге они предложили провести24-летнюю девушку в зону отчуждения, та не возражала.Украинцы завезли блогера в лес, привязали ремнями к дереву иизнасиловали. Затем, забрав фотоаппарат и мобильный телефон, сбежали с местапреступления. Девушке чудом удалось освободиться от пут и выбраться к людям.Пострадавшая туристка – известный блогер. Путешествуяавтостопом, она посетила более полусотни стран, о своих приключениях девушкарассказывает в Сети. Жертва смогла описать насильников и вспомнить номер ихавтомобиля.Один из подозреваемых, безработный киевлянин, уже задержан иво всем сознался. По его словам, у него с товарищем не было планов насиловать играбить пассажирку. Идея возникла спонтанно, и они просто "воспользовалисьмоментом". Данные его подельника известны, его разыскивает полиция, сообщает "Рамблер".