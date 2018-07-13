Иностранную туристку изнасиловали и ограбили в лесу возле
Чернобыля. Преступники утверждают, что просто воспользовались моментом.
Иностранную туристку изнасиловали и ограбили в лесу возле
Чернобыля. Преступники утверждают, что просто "воспользовались моментом".
Популярный блогер, гражданка одной из стран бывшего СССР,
выбралась из леса к КПП "Дитятки" на границе зоны отчуждения ЧАЭС 10
июля. Она сообщила, что ее изнасиловали и ограбили двое мужчин.
Как выяснилось, путешествующая автостопом туристка
остановила попутную машину и попросила подвезти ее к белорусской границе. Сидевшие
в автомобиле двое мужчин согласились. По дороге они предложили провести
24-летнюю девушку в зону отчуждения, та не возражала.
Украинцы завезли блогера в лес, привязали ремнями к дереву и
изнасиловали. Затем, забрав фотоаппарат и мобильный телефон, сбежали с места
преступления. Девушке чудом удалось освободиться от пут и выбраться к людям.
Пострадавшая туристка – известный блогер. Путешествуя
автостопом, она посетила более полусотни стран, о своих приключениях девушка
рассказывает в Сети. Жертва смогла описать насильников и вспомнить номер их
автомобиля.
Один из подозреваемых, безработный киевлянин, уже задержан и
во всем сознался. По его словам, у него с товарищем не было планов насиловать и
грабить пассажирку. Идея возникла спонтанно, и они просто "воспользовались
моментом". Данные его подельника известны, его разыскивает полиция, сообщает "Рамблер".