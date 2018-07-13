Суд присяжных в Миссури, обязал Johnson & Johnson выплатить 4,69 миллиарда долларов 22 женщинам, заявившим, что у них развился рак из-за использования продуктов компании.

Суд присяжных в Миссури, обязал Johnson & Johnson выплатить 4,69 миллиарда долларов 22 женщинам, заявившим, что у них развился рак из-за использования продуктов компании. Решение присяжных было единогласным, сообщает ТАСС.Представитель J&J уже заявил, что компания не согласна с постановлением и будет подавать апелляцию, поскольку продукция компания к развитию рака не приводит.Против Johnson & Johnson в США подано несколько тысяч исков. Некоторые истцы утверждают, что в гигиенической продукции компании присутствует асбестовая пыль, которая вызывает рак яичников.