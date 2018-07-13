Для того, чтобы остановить эпидемию СПИДа необходимо в три
раза увеличить финансирование закупок препаратов против ВИЧ, улучшить доступность презервативов и
информировать население о способах защиты от страшной инфекции. Такое мнение
высказал российский академик, специалист в борьбе с этой смертельной болезнью
Вадим Покровский.
Для того, чтобы остановить эпидемию СПИДа необходимо в три
раза увеличить финансирование закупок препаратов против ВИЧ, улучшить доступность презервативов и
информировать население о способах защиты от страшной инфекции. Такое мнение
высказал российский академик, специалист в борьбе с этой смертельной болезнью
Вадим Покровский.
Согласно последним данным Центра СПИД, по числу инфицированных ВИЧ лидируют Чукотка
и Тыва, там рост случае заболеваемости превысил 100%. Ситуация еще в нескольких
регионах вызывает тревогу у специалистов. В Тамбовской области, республиках
Марий Эл, Карелии и Ивановской области прирост составил от 50 до 66%.
Серьезный рост заболеваемости зафиксирован в
Ростовской, Иркутской и Новосибирской областях. Еще в среднем на 400 человек
увеличилось число ВИЧ-инфицированных в Пермском крае и Московской области. В традиционно
проблемном регионе – Свердловской области – число новых инфицированных не
увеличилось.
Общее число зарегистрированных россиян с инфекцией,
вызывающей СПИД, достигло более 1,22 миллиона человек (это – живые и уже умершие
от СПИДа). В конце 2017 года в стране проживало более 944 тысяч с ВИЧ.
Академик Покровский объясняет такой рост улучшением качества тестирования
населения. Но основная причина в том, что меры профилактики, принимаемые
властями, недостаточны.
"Правительство не уделяет достаточного внимания регионам, в
которых ситуация еще не достигла критического уровня. Все силы направлены на
борьбу с эпидемией в крупных городах, что в корне неверно, поскольку
предотвратить проще, чем потом сражаться с очередной эпидемией", – сказал медик.
Он предложил увеличить финансирование закупок препаратов против ВИЧ. Сейчас
государство выделяет на эти цели в среднем около 20 миллиардов рублей в год, но
этого недостаточно. Также, по мнению Покровского, в России еще не везде есть
достаточная доступность презервативов, а население не получает необходимый
объем информации о способах защиты от ВИЧ.