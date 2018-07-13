Для того, чтобы остановить эпидемию СПИДа необходимо в три раза увеличить финансирование закупок препаратов против ВИЧ, улучшить доступность презервативов и информировать население о способах защиты от страшной инфекции. Такое мнение высказал российский академик, специалист в борьбе с этой смертельной болезнью Вадим Покровский.

Для того, чтобы остановить эпидемию СПИДа необходимо в трираза увеличить финансирование закупок препаратов против ВИЧ, улучшить доступность презервативов иинформировать население о способах защиты от страшной инфекции. Такое мнениевысказал российский академик, специалист в борьбе с этой смертельной болезньюВадим Покровский.Согласно последним данным Центра СПИД, по числу инфицированных ВИЧ лидируют Чукоткаи Тыва, там рост случае заболеваемости превысил 100%. Ситуация еще в несколькихрегионах вызывает тревогу у специалистов. В Тамбовской области, республикахМарий Эл, Карелии и Ивановской области прирост составил от 50 до 66%.Серьезный рост заболеваемости зафиксирован вРостовской, Иркутской и Новосибирской областях. Еще в среднем на 400 человекувеличилось число ВИЧ-инфицированных в Пермском крае и Московской области. В традиционнопроблемном регионе – Свердловской области – число новых инфицированных неувеличилось.Общее число зарегистрированных россиян с инфекцией,вызывающей СПИД, достигло более 1,22 миллиона человек (это – живые и уже умершиеот СПИДа). В конце 2017 года в стране проживало более 944 тысяч с ВИЧ.Академик Покровский объясняет такой рост улучшением качества тестированиянаселения. Но основная причина в том, что меры профилактики, принимаемыевластями, недостаточны."Правительство не уделяет достаточного внимания регионам, вкоторых ситуация еще не достигла критического уровня. Все силы направлены наборьбу с эпидемией в крупных городах, что в корне неверно, посколькупредотвратить проще, чем потом сражаться с очередной эпидемией", – сказал медик.Он предложил увеличить финансирование закупок препаратов против ВИЧ. Сейчасгосударство выделяет на эти цели в среднем около 20 миллиардов рублей в год, ноэтого недостаточно. Также, по мнению Покровского, в России еще не везде естьдостаточная доступность презервативов, а население не получает необходимыйобъем информации о способах защиты от ВИЧ.