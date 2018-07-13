Проект для неравнодушных жителей Москвы Активный гражданин поставил новый рекорд – на прошлой неделе популярное приложение приняло 100-миллионное мнение граждан. К проекту присоединилось более двух миллионов москвичей, которым не безразлично то, что происходит в их дворе, районе и в целом в городе.

Проект для неравнодушных жителей Москвы "Активныйгражданин" поставил новый рекорд – на прошлой неделе популярное приложениеприняло 100-миллионное мнение граждан. К проекту присоединилось более двухмиллионов москвичей, которым не безразлично то, что происходит в их дворе,районе и в целом в городе.ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕПроект "Активный гражданин" был создан в 2014 году какплощадка для проведения голосований в электронной форме по самым разнымвопросам городского развития среди москвичей.То, каким должен становиться нашгород, должны решать сами жители – касается ли это благоустройства двора илицентральных улиц города, графика работы "Моих документов", или же выбораартистов на школьный выпускной.Сегодня проект насчитывает более двух миллионовучастников. Для сравнения, эта цифра сопоставима с населением таких стран какЛатвия или Словения.Среди зарегистрировавшихся в проекте, мужчин и женщинпримерно поровну – 42% и 58% соответственно, у половины активных граждан естьдети. По статистике преобладают офисные служащие, рабочие и студенты, больше всегоучастников в возрасте от 25 до 34 лет.За четыре года работы проекта было проведено более 3600 голосований,реализовано около двух тысяч решений. Это значит, что практически каждый день вгороде воплощаются решения, принятые москвичами в "Активном гражданине"– ежемесячно реализуется 30-40 решений. Интересный факт: для получения такогообъема обратной связи по традиционным каналам потребовалось бы более 70 лет работыс обращениями граждан, направленными в правительство Москвы.ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕПроект "Активный гражданин" – самая живаяобщественная платформа. Со дня появления он постоянно развивается, расширяетсяего функционал.Если в мае 2014 года проект стартовал в самом простомформате – обсуждение вопросов начиналось с общегородских голосований, доступныхвсем зарегистрированным участникам, то уже через несколько месяцев былареализована возможность обсуждать вопросы, адресованные конкретнойгруппе жителей – вопросы благоустройства по месту проживания,возрасту, полу, или семейному положению.Сегодня "Активный гражданин" объединяетв себе несколько самостоятельных продуктов. Это и возможность проводитьпубличные слушания в электронном виде, и функционал, позволивший провестибеспрецедентное голосование жителей по программе реновации.Кроме того, в проекте ведется регулярная работа поповышению безопасности и увеличению его производительности. Ведь игород, и пользователи должны быть уверены в стабильности и надежности работыэтой системы. Сервис, безусловно, должен соответствовать современнымтехнологиям и быть удобным в первую очередь для пользователя – например, бытьдоступным для новых версий смартфонов.ЯСНОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬОсобе место занимает работа по повышению прозрачностиработы проекта. Ни один общественный вызов не остался без ответа и последующегоза ним усовершенствования проекта.К примеру, любой проголосовавший пользователь может врежиме онлайн следить за дальнейшим обсуждениеми с актуальностью в 10 минут получать информацию об общем количестве участниковголосования и распределении их мнений между вариантами ответов.Есть и свободный доступ к подробной статистике покаждому голосованию с распределением голосов по всем параметрам профилей пользователей– адресу, роду деятельности, полу, возрасту, семейному положению и количествудетей.Для возможности подтвердить достоверность общих итоговголосования на портале публикуются обезличенные данные по общегородскимголосованиям, а их участникам предоставлена возможность проверить, какучтен их голос. Процедура проверки максимально удобна как для участниковпроекта, так и для незарегистрированных пользователей. Каждыйзарегистрированный на портале может самостоятельно проконтролировать, как учтенего голос.Для более полной прозрачности проекта в 2016 годукомпания PriceWaterhouseCoopers провела независимый аудит его деятельности.Эксперты не выявили никаких подозрительных тенденций и отклонений, которыемогли бы свидетельствовать о целенаправленном воздействии на ход и результатыголосований, в том числе на проведенные голосования с количеством участниковболее 300 тысяч.Среди всех IT-проектов Правительства Москвы "Активныйгражданин" первым в ноябре 2017 года перешел на технологию блокчейн.Голосования стали еще прозрачнее: помимо того, что любой желающий может вреальном времени следить за результатами опросов, технология также помогаетподтверждать уникальность голосующих.Для информирования москвичей о проекте, результатахего работы и развитии привлекаются, в основном, имеющиеся городские ибесплатные для проекта ресурсы. Ключевой канал распространения информации опроекте в интернете – главный городской портал .Дополнительно "Активный гражданин" представлен во всехгородских учреждениях: школах, поликлиниках, центрах госуслуг "Мои документы",в территориальных отделениях соцзащиты, а также на их сайтах. Темы, интересные родителям или школьникам, регулярнопоявляются в электронных дневниках.КАК МОСКВИЧИ ИЗМЕНИЛИ ГОРОД К ЛУЧШЕМУСамое масштабное и знаковое голосование в проекте –это опрос жителей по программе реновации. В нем приняли участие более миллионамосквичей, они определяли судьбу своих домов. Это позволило включитьв программу только те дома, жители которых сами захотели в ней участвовать.Для этого крайне важного для каждого участникаголосования "Активный гражданин" реализовал новые возможности, которые давалимаксимально высокий уровень надежности и гарантий для участников проекта.Например, был создан механизм проверки голосов пользователей на наличие праваучастия в голосовании по реновации – подтверждалась личность каждого участника,наличие права собственности или договора социального найма, были усилены мерыинформационной безопасности, а также приняты меры повышенной надежности.Участники голосования получили возможность оперативноотслеживать, как голосует их дом, и возможность проверки учета своего голосанезависимо от способа голосования, которое проходило также в центрах "Мои документы".Среди итогов других голосований "Активногогражданина" стоит отметить целых семь сезонов программы "Миллион деревьев"по озеленению дворов и улиц, утверждение проектов благоустройства парковых зон,выбор дизайна восьми новых станций московского метро и названия для одной изего строящихся линий – Большой кольцевой.Благодаря москвичам в городе на базе спортивных школоткрылось 11 центров тестирования детей, утверждены стандарты детского отдыха,работы городских поликлиник, библиотек, МФЦ. Важные голосования прошли и помасштабному проекту реконструкции "Моя улица", в результате былиутверждены 48 проектов благоустройства в рамках этой программы. Наконец, выпускникимосковских школ теперь сами выбирают артистов, которые выступают на ихвыпускном в Парке Горького.Новинка этого года – сервис "Электронный дом".Он предоставляет жителям любого многоквартирного дома столицыплощадку для обсуждения общедомовых вопросов и информированиясоседей о важной повестке.Теперь жители сами определяют темы обсуждений, начинаяс вопросов выбора уполномоченных лиц по открытию счетов на капитальный ремонт,заканчивая вопросами установки шлагбаумов во дворах или домофонов вподъездах.НЕОСПОРИМЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА"Активный гражданин" обладает очевиднымипреимуществами: широта охвата, скорость выявления мнения, возможность проводитьузконаправленные опросы, их низкаясебестоимость, современная и удобная форма. Выявление мнений москвичей спомощью проекта – это самый быстрый и дешевый способ услышать горожан.Для примера, рыночная стоимость одной анкеты в рамкахклассического соцопроса колеблется от 100 до 500 рублей. Даже если взять условные100 рублей за анкету – выявление аналогичного объема мнений москвичей с помощьютелефонных опросов, то сбор ста миллионов мнений обошелся бы в 10 миллиардов рублейи занял бы две тысячи лет. При этомклассические варианты социологических опросов не имеют достаточного уровняверификации голосующих.Стоит отметить, что проект по масштабам и охвату неимеет мировых аналогов. К примеру, в Европе стало настоящей сенсацией объявлениеэтой весной о том, что летом 2018 года в швейцарском городе Цуге пройдетпробное муниципальное голосование с использованием блокчейна на темуиспользования фейерверков на музыкальном фестивале.С помощью голосования власти планируют проверитьработоспособность запущенной в ноябре 2017 года системы digital ID, котораяпозволит гражданам голосовать с помощью своих мобильных устройств. В системезарегистрировано 200 пользователей. По сравнению с более чем двумя миллионамимосквичей-участников "Активного гражданина" – это капля в море.ПРИЯТНЫЕ ПОДАРКИКонечно, отвечая запросам современного общества иинтернет-среды, проект реализуется с использованием игровых механик, подарков ипризов наиболее активным участникам. За прохождение голосований начисляютсябаллы, набрав тысячу баллов, участник получает статус "Активный гражданин" ивозможность обменивать их на услуги и полезные сувениры.Пользователи награждаются билетами в театры, музеи, нагородские культурные и спортивные мероприятия. При этом такие поощрения городпредоставляет пользователям за свой счет – то есть, используя уже существующиегородские возможности. Самые популярные поощрения – оплата парковки изачисление денег на карту "Тройка", сувениры и приглашения на самыеинтересные городские мероприятия.Такие приятные сюрпризы – важная составляющая проекта,которая является не только дополнением к возможности москвичей влиять на развитиегорода, но и благодарностью города за интерес, ответственность и причастность кжизни столицы.