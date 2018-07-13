Убийца хладнокровно расстрелял 46-летнего адвоката в бразильской провинции Пернамбуку. Момент расправы над мужчиной, происходившей в присутствии его полуторагодовалой дочери, попал в объектив камеры наблюдения.

В сети размещены кадры убийства 46-летнего Андре Амбросио Рибейро да Силвы – адвоката, жившего в штате Пернамбуку на востоке Бразилии.В минувший четверг, 12 июля, мужчина приехал к дому бывшей супруги с полуторагодовалой дочерью и няней ребенка. Он высадил пассажиров из машины, после чего к нему подошел молодой человек с пистолетом.Да Силва, державший ребенка на руках, передал девочку няне, затем выполнил команду злоумышленника и встал на колени.В этот момент нападавший пять раз выстрелил в адвоката практически в упор. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.Убийца скрылся с места преступления, полиции пока не удалось выйти на его след, сообщают местные СМИ.