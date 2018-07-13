Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов был отстранен от занимаемой должности решением комиссии по этике данной организации. Это произошло после жалобы вице-президента FIDE Георгиса Макропулоса на своего босса, который, по мнению греческого функционера, превысил полномочия.

Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов был отстранен от занимаемой должности решением комиссии по этике данной организации. Это произошло после жалобы вице-президента FIDE Георгиса Макропулоса на своего босса, который, по мнению греческого функционера, превысил полномочия."Илюмжинов пытался дискредитировать членов президентского совета FIDE, делая ложные и провокационные заявления и отказываясь покинуть свой пост после закрытия банковских счетов организации", — цитирует ТАСС решение комиссии по этике FIDE.Главе Международной шахматной федерации вменяется в вину неоднократное нарушение правил кодекса этики организации. По мнению комиссии, в период с марта 2017-го по апрель 2018 года Илюмжинов превышал свои полномочия и ставил свои интересы выше интересов FIDE.Напомним, что в конце 2015 года шахматный функционер попал в санкционный список США за связи с Центробанком Сирии. Илюмжинов был вынужден временно передать свои полномочия вице-президенту Макропулосу.Выборы нового президента FIDE состоятся 3 октября 2018 года в Батуми. Одним из кандидатов на этот пост является член попечительского совета Российской шахматной федерации Аркадий Дворкович.