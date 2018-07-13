В конце 2018 года на Замоскворецкой линии между Речным вокзалом и Ховрино появится еще одна станция – Беломорская. В процессе ее строительства возникли некоторые трудности, но московские власти настроены открыть станцию для пассажиров, как и планировалось, в декабре этого года.

конце 2018 года на Замоскворецкой линии между "Речным вокзалом" и"Ховрино" появится еще одна станция – "Беломорская". В процессе еестроительства возникли некоторые трудности, но московские власти настроеныоткрыть станцию для пассажиров, как и планировалось, в декабре этого года.Каксообщил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин, единственная сложность пристроительстве "Беломорской" – всего два часа работы ночью, которые выделилметрополитен."Это уникальный проект по технологии, когда станция ставиласьна уже действующий тоннель. Это накладывает определенные сложности, но мынастроены запустить станцию в декабре", – сказал Хуснуллин.Работыпо архитектурной отделке "Беломорской" ведутся без остановки движения подействующему участку Замоскворецкой линии. В дизайнерском решении интерьеровстанции отразят достопримечательности Беломорского края – Соловецкий монастырь,ансамбль Кижи и северные пейзажи.Заммэратакже сообщил, что до конца года столичное правительство проведет порядкадесяти на разработку облика будущих станций метро."Мы стараемся проводитьконкурсы на знаковые, узловые станции. Сейчас готовим ряд технических заданий,порядка 10 конкурсов в ближайшие полгода планируем провести", – сказал Хуснуллин.марте 2018 года были объявлены победители открытого международного конкурса наразработку дизайна двух станций Большой кольцевой линии: для "Кленовогобульвара" выбрали концепцию архитектурной мастерской Archslon, а для"Нагатинского затона" – бюро Za bor.Еще однановость, которую сообщил глава Стройкомплекса, касается судьбы монорельса вМоскве. Власти решили переформатировать участок метро, связывающий Серпуховскуюи Калужско-Рижскую линии на севере столицы. Там планируется построить трамвайнуюлинию и интегрировать ее в уже существующие трамвайные маршруты. МаратХуснуллин пообещал, что судьбумонорельсового транспорта решат в ближайшие три месяца."У насесть несколько вариантов развития. Один из них – сделать полноценныйтрамвай-монорельс. Мы сейчас считаем, возможно ли это, позволяет лиреконструкция. Это очень важная связка между двумя линиями метро, еенадо сохранить ", – сказал Хуснуллин.