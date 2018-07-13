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-Вот прохождение ВСМ, вот наше предприятие, оно вплотную подходит сюда. Если она сдвинется сюда, это пойдёт по производственным корпусам, и тогда мы будем закрываться.Виталий Боровиков руководит фармацевтическим предприятием вблизи Покрова. На карте мужчина показывает, как будущая магистраль угрожает задеть территорию его завода. В этой зелёной зоне работникам производства планировалось построить жильё. Теперь это невозможно из-за близости с железкой. Сейчас предприятие под угрозой закрытия. Без работы могут остаться 250 человек. Внятного ответа, как защитить завод от строительства магистрали, представители ВСМ бизнесмену так и не дали.Виталий Боровиков, гендиректор предприятия по производству медикаментов в г. Покров: "Я ему сказал, что нам делать с предприятием? Он говорит, у вас вариант один – идти к губернатору. То есть пытайтесь, чтобы губернатор писала на руководителя РЖД, и волевым усилием, он куда –то будет двигать эту железку, но возможно так не будет. Если они отказом нам отвечают, ну 250 человек пойдут на улицу. А какие у меня варианты есть? Ну, "железка" пойдёт по нам".Чтобы задать простые вопросы: когда и где будет проходит магистраль Татьяне Крючковой, как и многим жителям области пришлось сегодня приехать на владимирский жд вокзал. В Собинском районе у женщины дача: 2-этажный дом, огород, колодец. Информацию о том, что где-то рядом с ней скоро построят магистраль, женщина узнала в интернете.Татьяна Крючкова, владелица участка в Собинском районе: "Нас не предупредили, ничего не говорили, не приходили. Но сказали, от нас 300 метров, от силы 400. Вот очень переживаю за то, что выстроили, и что с нами будет. Заденет нас или нет? По нас не пройдут? Какая компенсация будет? Сколько строится, когда будет строиться".Протяжённость магистрали по Владимирской области составит более 250 километров. Известно, что затронет она участки и в Суздальском районе, например, в селах Новое и Ославское. И там тоже люди питаются слухами. Официально жителей никто ни о чем не уведомил.Андрей Хапов, житель села Ославское: "У народа сейчас разве спрашивают, что хотят? Никто ничего не спрашивает. Надо – сделали. Ну, конечно, все против. Зачем? Здесь такое тихое место. Никакого лишнего запаха нет, никакого шума нет. Спокойствие постоянное. Для этого люди здесь и покупают дома, чтобы жить в спокойствии. Пускай железную дорогу где-нибудь в другом месте делают".Сейчас многие собственники земель здесь переживают, какую компенсацию они за это получат? В самом инфоцентре ВСМ добиться хоть какой-то информации жителям почему-то трудно.-Коснётся участки, которые непосредственно примыкают к пересечению Юрьев-Польской дороги и ВСМ. Я хочу узнать, какая у них зона отчуждения будет и как конкретно будет проложена дорога – они ничего не знают, ничего не говорят.Ольга Клютченя, жительница г. Владимир: "На встрече мы узнали, что на сайтах администрации сельских поселений районов опубликована какая-то информация, какая я ещё не знаю, то есть, вообще не понятно, почему такая секретность, совершенно недоступно, пока".